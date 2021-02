Malattie rare, campagna informativa AOU Vanvitelli.

Il 28 febbraio 2021 si celebra la Giornata mondiale delle malattie rare e per questo motivo l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” ha deciso di iniziare una campagna informativa per far conoscere meglio le malattie rare.

Da anni, infatti, il Policlinico ha posto la cura dei pazienti affetti da Malattie Rare tra i suoi principali obiettivi, tanto che oggi è la prima struttura assistenziale in Campania per numero di pazienti trattati ed iscritti nel Registro Regionale delle Malattie Rare. Non ultimo, vanta centri di riferimento europei.

La Campagna informativa, iniziata ieri e terminerà sabato, è postata sui social (Facebook e Instagram) e vedrà l’alternarsi di infografiche informative con video interviste ad esperti.

L’Azienda, ogni mese, realizza approfondimenti attraverso la Settimana tematica, rubrica nata per approfondire argomenti utili all’utenza/cittadino.