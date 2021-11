dall’Associazione Il Nodo riceviamo e pubblichiamo

Il giorno 9 sotto il palazzo della Regione a via Santa Lucia ci incontreremo per protestare e chiedere il rispristino del reparto di terapia del dolore e cure palliative dell’ospedale Cardarelli.

Il malato terminale non è un ammalato di serie B e noi daremo voce a quanti oggi in preda a tante sofferenza non hanno la forza di gridare un loro diritto sancito anche dalla legge: il diritto alla NON SOFFERENZA.