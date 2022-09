Medici di Napoli in piazza per le “Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere” tra visite odontoiatriche, psicologiche, dermatologiche e tecniche di primo soccorso.

Dal 30 settembre al 2 ottobre, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia sarà tra i protagonisti delle “Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere” che si terranno a Piazza Plebiscito, approvate dalla Giunta Comunale su proposta dell’Assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada. «Siamo particolarmente felici di essere parte di questo grande progetto voluto dal Comune su iniziativa dall’Assessore Santagada», spiega il presidente dell’Ordine Bruno Zuccarelli. «Per tutti noi esserci con una presenza forte e fattiva, proponendo gratuitamente visite e promuovendo corretti stili di vita, è un dovere etico e morale». Per la prima volta, opereranno in sinergia Medici, Odontoiatri, Medici iscritti all’Albo speciale degli Psicoterapeuti e Psicologi. Gli attuali sviluppi in ambito scientifico della medicina interpersonale confermano inequivocabilmente i vantaggi dell’interazione tra competenze mediche, odontoiatriche e psicologiche in un approccio congiunto. Dunque, i camici bianchi saranno impegnati tra visite di controllo per la salute orale, salute mentale, salute della pelle e nozioni di primo soccorso. Le visite odontoiatriche di controllo si potranno effettuare gratuitamente venerdì tra le 15.00 e le 16.30, sabato tra le 15.30 e le 18.00 e domenica tra le 10.00 e le 12.30. «Saremo presenti con visite odontoiatriche che puntano alla valutazione dello stato di salute orale e all’invio al secondo livello per eventuali cure dei pazienti», spiega la presidente dell’Albo Odontoiatri Sandra Frojo. «Un progetto che punta ad intercettare precocemente le principali patologie del cavo orale e trasferire ai cittadini la cultura del prendersi cura del proprio sorriso, sotto il profilo estetico, ma anche e soprattutto della propria salute orale». Altro ambito di grande importanza al quale i medici di Napoli hanno guardato nella loro partecipazione alle Giornate napoletane della salute è quello psicologico. In collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, saranno offerte ai cittadini delle consulenze specialistiche che si potranno effettuare venerdì tra le tra le 15.00 e le 18.00, sabato tra le 15.30 e le 18.00 e domenica tra le 10.00 e le 18.00. Non mancheranno poi visite per la salute della pelle, in collaborazione con la Clinica Dermatologica della Federico II di Napoli, che saranno disponibili venerdì tra le 16.30 e le 18.00, sabato tra le 12.30 e le 15.30 e domenica tra le 15.30 e le 18.00. Infine, le nozioni di primo soccorso su come intervenire per disostruire le vie aeree, affrontare in emergenza un arresto cardiaco o un’emorragia si terranno sabato tra le 10.00 e le 12,30 e domenica tra le 12.30 e le 15.30.

Advertisements