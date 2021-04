Medicina e rieducazione motoria, nasce rete nazionale di specialisti.

Nasce la prima rete italiana di medici, sanitari e specialisti del settore movimento e rieducazione motoria. Guidata dall’imprenditore partenopeo Luca D’Alterio, specializzato nel settore, la rete punta a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul valore medico e in termini di salute e benessere, piuttosto che semplicemente estetico, delle palestre. “E’ importante aiutare le persone – spiega D’Alterio – soprattutto in questo periodo a mantenere attivo il proprio stato di salute ora che le palestre, luogo necessario per migliorare le proprie difese immunitarie per combattere il covid19, sono chiuse proprio per la normativa anti corona virus”.

Il network, che comprende più in generale medici, fisioterapisti, posturologi, personal trainer, esperti in scienze motorie e dell’alimentazione, biologi e nutrizionisti operativi in tutta Italia, è protagonista anche di “MedicMove” , il nuovo format televisivo d’informazione e di servizio ideato proprio da Luca D’Alterio e in onda in diretta in tutta Italia su Canale Italia (canale 160 DT) e Gt Channel (canale 650) il sabato alle ore 12 dagli studi di Gt Channel, nel corso del quale si discuterà di temi importanti legati alla salute e in particolare di ricerche in campo oncologico, strategie per combattere il Covid 19, patologie cardiovascolari, malattie muscolo-scheletriche, dolore cronico, patologie ortopediche, disturbi alimentari, terapie alimentari e, più in generale, del ruolo fondamentale e imprescindibile dell’esercizio fisico e della sinergia professionale.

Ospiti d’eccezione in studio della puntata di “MedicMove” in programna sabato 10 aprile saranno il professore Antonio Giordano, fondatore e direttore dello “Sbarro Institute for Cancer Reasearch” di Philadelphia ed eccellenza mondiale assoluta nel campo medico e della ricerca scientifica e oncologica, e Alfonso De Nicola, fisiatra e medico dello sport, già responsabile dello staff medico del calcio Napoli (squadra che durante la sua gestione e’ stata quella con il minor numero di infortuni muscolari in tutta Europa) e oggi titolare del centro medico “One- the center”, e ancora Massimo Palermo, direttore e fondatore della rivista scientifica “Salute33”; Angelo Cavallo, specialista in ortopedia e traumatologia e Valeria Galfano, medico chirurgo specialista in scienze dell’alimentazione.

“Questa iniziativa – conclude D’Alterio – nasce con lo scopo di mettere in rete tante specializzazioni diverse, condividere stima professionale e creare sinergie anziché concorrenza, per coinvolgere tutti questi esperti in una nuova concezione di movimento, esercizio fisico e terapeutico che possa abbracciare, integrare e completare il frutto dell’evidenza scientifica e che possa sempre più essere divulgata. L’obiettivo finale, in fondo, è sempre e solo uno: aiutare a stare bene, subito, con risposte di breve periodo, le persone che a causa di tanti fastidi, disturbi muscolo scheletrici, sintomatologie dolorose e problemi derivanti dallo stress della vita quotidiana si rivolgono a noi”.