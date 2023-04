Navi Yoga Fest, due giorni di yoga con 18 maestri alla Riserva dei Laghi Nabi il 13 e 14 maggio.

Nell’armonia del paesaggio disegnato dall’acqua e dalla vegetazione della prima Oasi Naturale della Campania, il 13 e 14 maggio 2023, c’è il Nabi Yoga Fest, il festival di Laghi Nabi dedicato al movimento e al benessere con 18 maestri di yoga nazionali ed internazionali. Per due giorni, nel resort con glamping ecosostenibile nato dal recupero ambientale di 150 ettari di ex cave di sabbia in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE), si celebra il connubio tra natura e wellness per la rigenerazione del corpo e dello spirito.

Diverse le pratiche di yoga nel ricco programma di Nabi Yoga Fest, pensate sia per coloro che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina, sia ai più esperti, da quelle più dinamiche alle meditative, dalle tradizionali alle innovative, per vivere lo yoga in ogni suo magico aspetto. Hatha Yoga, Iyengar Yoga, Bhatha Yoga, Tantra tradizionale, Forrest Yoga, Mindful Yoga, Bhakti Prema Vinyasa: queste sono solo alcune delle attività che dall’alba al tramonto si terranno nell’incanto e nella quiete dei laghi. Tra gli insegnanti di spicco, ci saranno Caterina Patimo (The Exit Strategy), Karin Montali (Yoga con Karin), Giovanni Asta (Bhatha Yoga) ed Ameriga Giannone (Ameriga Yoga).

Occasione unica per scoprire l’Oasi e per soggiornare nelle camere e nelle tende e lodge sospesi sull’acqua dei Laghi Nabi, rilassarsi nel bellissimo centro benessere e godere dei piatti mediterranei del Ristorante Res vista lago. Con il pacchetto ideato per il Nabi Yoga Fest che comprende le due giornate con pernottamento, sono compresi: l’ingresso nell’Oasi sabato e domenica, la possibilità di partecipare alle diverse sessioni di yoga con 18 maestri, il soggiorno con colazione, il percorso SPA e l’accesso alla wellness pool. Il prezzo è a partire da 279 euro a coppia.

Coloro che vogliono partecipare al Nabi Yoga Fest senza pernottare, possono usufruire del pacchetto valido per le due giornate del 13 e 14 maggio, inclusi l’ingresso, le attività yoga e la colazione al sacco (90 euro a persona); oppure dei pacchetti per una sola giornata (sabato 13 maggio dalle 9:00 alle 19:00: 60 euro a persona – domenica 14 maggio dalle 8:30 alle 14:00: 40 euro a testa).

Link cartella immagini: https://bit.ly/NabiYogaFest

http://bit.ly/LaghiNabiCampania

Per informazioni: Laghi Nabi

Litorale Domizio (CE)

Tel: 0823764044

E-mail: info@laghinabi.it

Sito web: www.laghinabi.it

FB: https://www.facebook.com/laghinabi/