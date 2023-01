Oncologia, appello a Mattarella dei medici primari: difendere il SSN.

Il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO) ha inviato nelle scorse ore una lettera di ringraziamento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo accorato appello a difesa del Sistema Sanitario Nazionale lanciato durante il suo discorso di fine anno. Nella lettera firmata dal Presidente Luigi Cavanna, dal Consiglio Direttivo e dai Coordinatori regionali del CIPOMO, si legge: “Per il vincolo di appartenenza che ci lega alla Nazione, nostro patrimonio comune, come operatori della salute, Le siamo particolarmente grati per aver richiamato come il Sistema sanitario per i suoi principi fondativi di universalità, uguaglianza ed equità rappresenti realmente un ‘presidio di unità’, capace di contribuire alla edificazione di una società giusta e solidale, realmente rispettosa della dignità della persona e di ogni suo diritto”.

Da qui la decisione di esporre all’ingresso di tutte le Unità Operative di Oncologia uno dei passaggi cruciali del discorso del Presidente: “Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del Paese rappresentato dal Servizio sanitario nazionale si rafforzi, ponendo sempre più al centro la persona e i suoi bisogni concreti, nel territorio in cui vive”.

Nella lettera i vertici del CIPOMO hanno inoltre lanciato un appello alle istituzioni chiedendo un forte impegno in difesa del SSN, sempre più a misura di ammalato: “Come CIPOMO Le manifestiamo la volontà di continuare a svolgere il nostro quotidiano e faticoso servizio, pur tra le numerose difficoltà, a favore degli ammalati oncologici, e chiediamo contestualmente alle istituzioni politiche sanitarie di dare il meglio della loro capacità programmatica per rimuovere ostacoli, resistenze e divari territoriali di vario genere, per essere custodi e garanti di un sistema sanitario veramente più a misura di ammalato”.

Qui di seguito il testo completo della lettera:

Ill.mo Signor Presidente della Repubblica Italiana

Chiar.mo Prof. Sergio Mattarella

protocollo.centrale@pec.quirinale.it

PRESIDENTE Luigi Cavanna

Piacenza VICE PRESIDENTE Luisa Fioretto Firenze SEGRETARIO Monica Giordano Como TESORIERE Bruno Daniele Napoli CONSIGLIERI Giuseppe Aprile Vicenza Carlo Aschele La Spezia Sandro Barni Treviglio bg Cinzia Ortega Cuneo Rosa Rita Silva Fabriano AN PAST PRESIDENT Livio Blasi Palermo PRESIDENTE EMERITO Alberto Scanni Milano

Genova, 9 gennaio 2023

Caro Signor Presidente della Repubblica,

come Primari Medici Oncologi ospedalieri, facenti parte del CIPOMO, avvertiamo forte la necessità di esternarLe il nostro sincero ringraziamento per il discorso di fine anno .

È stato un appello che ha fatto volare alto l’animo per la lucidità e l’altezza morale in esso contenuti. Ci siamo sentiti scossi nel profondo da un sano sentimento di solidarietà che apre i cuori e le menti ad una rinnovata ed autentica condivisione degli ideali che ispirarono i nostri Padri costituenti nell’opera di ricostruzione morale, materiale e politica del nostro Paese.

Per il vincolo di appartenenza che ci lega alla Nazione, nostro patrimonio comune, come operatori della salute, Le siamo particolarmente grati per aver richiamato come il Sistema sanitario per i suoi principi fondativi di universalità, uguaglianza ed equità rappresenti realmente un “presidio di unità”, capace di contribuire alla edificazione di una società giusta e solidale, realmente rispettosa della dignità della persona e di ogni suo diritto.

Per la difesa e il rafforzamento di questo prezioso strumento ognuno, nel ruolo che riveste: decisore delle politiche sanitarie, amministratore, operatore, associazione, cittadino, si deve realmente impegnare a proteggerlo da snaturate concezioni, da indebite intromissioni e favoritismi, da improvvide carenze di risorse professionali, economiche, logistiche e strumentali, facendo sì che siano garantite la correttezza, la limpidezza e la coerenza delle scelte programmatiche per una sanità di prossimità.

Come CIPOMO Le manifestiamo la volontà di continuare a svolgere il nostro quotidiano e faticoso servizio, pur tra le numerose difficoltà, a favore degli ammalati oncologici, e chiediamo contestualmente alle istituzioni politiche sanitarie di dare il meglio della loro capacità programmatica per rimuovere ostacoli, resistenze e divari

territoriali di vario genere, per essere custodi e garanti di un sistema sanitario veramente più a misura di ammalato.

Abbiamo convenuto con tutti i Direttori delle UU.OO. di Oncologia di esporre in evidenza all’ingresso delle nostre Unità quanto da Lei riportato, nel discorso di fine anno, perché sia stimolo, conferma e monito per tutti:

“Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del Paese rappresentato dal Servizio sanitario nazionale si rafforzi, ponendo sempre più al centro la persona e i suoi bisogni concreti, nel territorio in cui vive.”

Nel ringraziarLa nuovamente, desideriamo porgere i nostri migliori auguri di Buon Anno.

Il Presidente CIPOMO

Luigi Cavanna

con il Consiglio Direttivo:

Luisa Fioretto

Monica Giordano

Bruno Daniele

Giuseppe Aprile

Carlo Aschele

Sandro Barni

Cinzia Ortega

Rosa Rita Silva

Livio Blasi

Alberto Scanni

Vincenzo Montesarchio

Graziella Pinotti

e i Coordinatori Regionali:

Giuseppe Aprile – Veneto

Fabrizio Artioli – Emilia Romagna

Carlo Aschele – Liguria

Renato Bisonni – Marche

Orazio Caffo – Province Autonome Trento e Bolzano

Katia Cannita – Abruzzo/Molise

Andrea De Monte – Lombardia

Teresa Gamucci – Lazio

Alessandra Guglielmi – Friuli Venezia Giulia

Antonino Iaria – Calabria

Silvana Leo – Puglia

Angela Stefania Ribecco – Toscana

Riccardo Rossetti – Umbria

Maria Giuseppina Sarobba – Sardegna

Clementina Savastano – Campania e Basilicata

Marina Schena Valle d’Aosta e Piemonte

Stefano Vitello – Sicilia