Ondate di calore, i consigli del medico per anziani e bambini

Maggiormente a rischio sono gli anziani ed i bambini – dichiara Ernesto Esposito Segretario Provinciale Smi Napoli e Tommaso De Angelis Vice segretario Smi Napoli e coordinatore guardia medica pediatrica presidio Annunziata – . E’ necessario bere molta acqua per evitare la disidratazione e non uscire nelle ore da mezzogiorno al primo pomeriggio. E’ necessario mangiare frutta, verdura e carboidrati come pasta e pane ed evitare assolutamente cibi grassi ed attenersi alle seguenti regole:

1. uscire di casa nelle ore meno calde della giornata

2. abbigliamento leggero

3. rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro con ventilazione

4. ridurre il livello di attività fisica

5. bere con regolarità durante tutta la giornata

6. conservare correttamente i farmaci

7. adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio

8. sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio

9. disporre dei recapiti telefonici del proprio medico di medicina generale, della AFT territoriale e della ex guardia medica di riferimento per ogni necessità”.

Si puo’ contattare il proprio medico di medicina generale o la AFT di riferimento dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per ogni tipo di necessita’. Tuttavia e’ bene ricordare che dopo le 20,00 e nei prefestivi e festivi i presidi della ex guardia medica sono in prima linea per assicurare assistenza sanitaria in queste giornate calde. I presidi di Continuita’ Assistenziale (ex guardia medica) su tutto il territorio Campano sono pronti a garantire la assistenza territoriale notturna, festiva, prefestiva e turistica anche nel mese di agosto 2023 – evidenziano i medici dello Smi – .

Come tutti gli anni,aggiungono, saranno migliaia gli interventi effettuati in tutta la Regione dai medici di medicina generale a ruolo unico concludono Esposito e De Angelis. .