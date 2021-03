Performance Club, il nuovo format di Palestre di Successo.

Scende nuovamente in campo Palestre di Successo nel momento più buio del mondo del fitness e questa volta lo fa, dando vita a Performance Club.

Si tratta di un portale web che vuole diventare il punto di riferimento del settore fitness, concentrando in un unico luogo, la formazione e il confronto tra i professionisti.

Da un anno, a causa del Covid, i centri fitness lottano nel quotidiano affrontando, dapprima aperture e chiusure a singhiozzo, per poi essere chiusi ormai da quasi sei mesi ininterrottamente e senza spiraglio di una nuova apertura.

Proprio visto il momento che le palestre e gli operatori del fitness in generale stanno vivendo, Alessandro Madonia, CEO di Palestre di Successo, ha voluto fortemente che questo progetto fosse gratuito per il primo mese per gli operatori del settore. Così, dall’idea di Alessandro Madonia, nasce Performance Club, un luogo dove incontrarsi virtualmente 2 volte al mese grazie a due masterclass di due ore ognuna, che permetteranno ai professionisti di aggiornarsi sulle novità del fitness a 360° e di formarsi attraverso le lezioni, su tutto quello che riguarda la gestione di un centro fitness, il marketing e le strategie per ottenere i risultati sperati.

Performance Club si rivolge nell’immediato a chi, in questo periodo si è reinventato lavorando online e a tutti coloro apriranno, si spera al più presto le porte del proprio centro o ai personal trainer che potranno riprendere la loro professione meglio di prima.

L’obiettivo è accompagnare per mano gli operatori del fitness e supportarli in un momento difficile, attraverso la cultura e la formazione, la consulenza e le strategie per permettergli di lavorare al meglio. Inoltre, Performance Club vuole essere un punto di incontro per tutti i professionisti, consentendo loro di potersi confrontare con gli altri, all’interno della piattaforma. Scambiare opinioni, idee, esperienze per dare vita ad una rete che solo così, può uscire vincente da tutto quello che sta vivendo.

Per entrare a far parte di Performance Club è necessario cliccare al seguente link https://www.palestredisuccessoclub.it/performanceclub ed iscriversi entro il 5 marzo per poter usufruire dei contenuti del primo mese.

“Abbiamo deciso di mettere a servizio degli operatori del fitness la nostra professionalità – dice Alessandro Madonia CEO di Palestre Di Successo – il mondo del fitness dalla pandemia ne uscirà martorizzato, forse tra i settori più colpiti dagli effetti collaterali del Covid. Proprio per questo metteremo a disposizione i contenuti gratis il primo mese per permettere ai professionisti di poter iniziare ad apprendere e a conoscere Performance Club. Il mercato del fitness è profondamente cambiato e continuerà a cambiare nei prossimi cinque anni. Ecco perché, in questa fase molto delicata per il nostro settore, ho pensato di creare un luogo in cui potersi confrontare, studiare, innovare e crescere”.