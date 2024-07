Pet Therapy ai Camaldoli, via ai corsi

Nello splendido scenario del parco Metropolitano delle Colline di Napoli, al via da luglio presso l’Accademia Italiana Qualità della Vita, sezione Bau House, i corsi gratuiti di Pet Therapy, rivolti ad anziani, bambini, diversamente abili, persone con difficoltà psicofisiche e motorie. “Una scommessa che diventa realtà – spiega il Presidente dell’Accademia, Domenico Esposito – perché l’esigenza delle persone è sempre più avvertita. Migliorare la qualità della vita, passa anche nel trascorrere attività all’aria aperta, nei nostri giardini, dove vedremo riunirsi bambini, anziani, disabili o semplicemente persone che hanno voglia di stare all’aria aperta”.

I volontari saranno a disposizione di tutti, in fase avvio del progetto, una volta a settimana a partire da luglio. “Organizziamo attività didattiche e ludiche da tanti anni e oggi abbiamo deciso di mettere a disposizione i nostri spazi all’aperto per giornate di gioco, didattiche e ricreative”. Passione e volontà per i volontari, guidati da una persona speciale, Salvatore, che svolge già attività di volontariato in strutture ospedaliere come il Pausilipon, favorendo lo sviluppo, attraverso il gioco, delle capacità motorie e relazionali. “I nostri corsi gratuiti – prosegue il presidente dell’Accademia Domenico Esposito – permettono momenti di serenità e divertimento, rivolti a tutti”. Gli spazi verdi del grande giardino sono pronti ad ospitare le giornate di Pet Therapy, dell’Accademia Qualità della Vita Bau House.

Secondo uno studio della Fondazione Veronesi i benefici ottenuti con la Pet Therapy sono “molteplici e appurati” al punto tale che l’impiego di animali da compagnia è stato riconosciuto come cura dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003. Oltre ai cani, gli animali più utilizzati sono cavalli, asini, gatti e conigli, anche se gli ultimi due sono impiegati in maniera minore, perché per loro caratteristiche tendono a stressarsi.

I vantaggi della Pet Therapy sono svariati: può accrescere l’autostima, stimolare il linguaggio, può essere di supporto alla socializzazione, può abbassare l’ansia, stimolare la mente, aiutare nella riabilitazione fisica, stimolare attività sensoriali, ad esempio in casi di cecità, ipovisione, sordità, sordo cecità, ha un effetto calmante, diminuendo la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Nel bellissimo giardino di Bau House affacciato sulle colline di Napoli, dove i rumori della città sono un lontano ricordo, non solo gioco e giornate all’aria aperta, ma anche tanti benefici pratici.

info: segreteria@laqualitdellavita.it