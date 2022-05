Martedì 10 maggio 2022, alle ore 16:30 – in occasione della Giornata Mondiale per la Fibromialgia sarà piantato, in via Diaz n. 58, l’albero della vita.

Interverranno, fra gli altri, l’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada, il Presidente della Commissione Cultura Luigi Carbone ed il Presidente della Municipalità 2 Roberto Marino.