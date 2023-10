Prevenzione e lotta ai tumori del seno, torna a Napoli la “Race for the cure”

Domenica 15 ottobre da piazza del Plebiscito al via la VII edizione della Race per promuovere la prevenzione e la solidarietà.



L’iniziativa è stata presentata questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, nel corso di un incontro a cui hanno preso parte l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, la Capo di Gabinetto del Comune Maria Grazia Falciatore, il presidente del Comitato campano della Komen Italia Riccardo Imperiali di Francavilla, il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva e la responsabile del Centro screening senologico dell’Asl Napoli 1 Marcella Montemarano.

Evento simbolo della Komen Italia, Associazione di Promozione Sociale, la Race si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio dei Comuni di Napoli, Salerno, Caserta, Capua e Mercogliano e la partecipazione di Istituzioni, musei e numerose associazioni che sostengono il programma delle iniziative in occasione della Campagna “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”, per celebrare le Donne in Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno.

“Napoli da sempre è una città solidale, e ancora una volta si conferma tale, grazie a Komen Italia. Insieme possiamo combattere il tumore al seno, possiamo sconfiggerlo. Alla manifestazione del 15 ottobre andiamo insieme tutti in piazza. Coinvolgi chiunque tu voglia, i passanti, i parenti, cani, gatti, amici, anche i nemici vanno bene in questa occasione! Portali tutti in piazza. Insieme ce la possiamo fare perché la cosa più importante è l’amore, stare insieme, volerci bene e ce la faremo a combattere questo tumore tremendo”, le parole della testimonial Marisa Laurito



Tutto pronto per domenica 15 ottobre: partenza alle 9.30 per la tradizionale corsa di 5 chilometri o passeggiata di 2 chilometri aperta a tutti, con partenza e arrivo in Piazza del Plebiscito.

Il percorso sarà supportato dall’organizzazione tecnica della Neapolis Marathon.

Al termine, dal palco si celebreranno le Donne in Rosa, saranno premiate le squadre partecipanti alla Race e si terrà, inoltre, la premiazione delle scrittrici vincitrici del Premio Letterario “Con tutto l’amore che posso” a cura dell’associazione Enterprisingirls.

È possibile iscriversi alla Race con una donazione minima di 13 euro sul sito www.raceforthecure.it o in uno degli oltre 15 punti di iscrizione in Campania. La donazione sosterrà i progetti Komen Italia nell’azione di contrasto ai tumori del seno.

L’iscrizione dà inoltre diritto a ricevere l’iconica maglia ufficiale e lo zainetto che sarà possibile ritirare al villaggio Race a Piazza Plebiscito il giorno della Race.Per altre info è possibile consultare anche il sito www.komen.it

Affiancherà la VII Race for the Cure a Napoli la Carovana della Prevenzione, il programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia.Già da sabato 14 ottobre (dalle 9.30 alle 16.30) e domenica 15 ottobre (dalle 9.30 alle 13.00) a Napoli e nei quartieri di Pianura e Scampia, il Comitato Regionale Campano di Komen Italia in collaborazione con ASL Na1 Centro, metterà a disposizione unità mobili attrezzate con macchinari di ultima generazione e personale medico ospedaliero all’interno del quale sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di prevenzione e screening per le principali patologie femminili, in particolare a donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica.

“La Race for the Cure è una maratona a cui tengo in modo particolare -ha sottolineato l’assessore Ferrante-. Ci sono studi che dimostrano come attraverso lo sport si possa anche combattere patologie gravi e non c’è messaggio più bello di veder correre delle donne che hanno combattuto o stanno combattendo contro il tumore al seno e che non solo dimostrano la loro forza di reagire. Lo sport ha un potere davvero salvifico e curativo. Questo vale per le persone che hanno difficoltà fisiche o psichiche, ma anche per i nostri ragazzi che sono sbandati”.

“Siamo al fianco di Komen, con cui abbiamo sottoscritto un protocollo, non solo per questo evento, ma sempre. È fondamentale camminare insieme -ha affermato Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1– per trasmettere alle donne il concetto che la prevenzione è fondamentale. E faremo prevenzione anche concretamente perché, insieme a Komen, saremo nelle strade e nelle piazze con i mammografi per eseguire attività diagnostiche”.

“La Race for the Cure -ha spiegato il presidente Riccardo Imperiali di Francavilla– si allarga a tutta la Campania: dopo Napoli si sposterà, con una staffetta ideale, a Mercogliano, a Capua, alla Reggia di Caserta e a Salerno. Quest’anno abbiamo siglato una convenzione con l’Asl Napoli 1 e abbiamo il sostegno del Comune di Napoli, della Regione Campania e dei musei. Il Mann e la Reggia di Caserta si illumineranno di rosa, mentre il Museo del Tesoro di San Gennaro proporrà una linea di gadget dedicati, Gennarino in rosa, per sostenere Komen. La cosa più importante è partecipare per sostenere la prevenzione”.