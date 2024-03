Reumatologia, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II una giornata dedicata alla “alleanza per la cura”

Prosegue l’impegno della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli nelle attività di recupero delle liste di attesa e nella presa in carico dei pazienti, promuovendo giornate di informazione e condivisione dei percorsi assistenziali.

Oggi, 16 marzo, l’U.O.S.D. di Reumatologia, guidata dal professore Antonio del Puente, ha realizzato infatti una sessione straordinaria di visite grazie alla quale è stato possibile anticipare 50 pazienti già prenotati in primo accesso e programmati nei prossimi mesi. Uno sforzo importante reso possibile dalla disponibilità della direzione generale e dall’equipe medica della Reumatologia composta dai professori Rosario Peluso ed Alfonso Oriente e dai dottori Nicoletta Bertolini, Paolo Bottiglieri, Francesca Foglia.

«La Reumatologia della Federico II – spiega il professor del Puente – è in grado di offrire cure di grande efficacia per patologie prima difficilmente trattabili, dall’artrite reumatoide al LES, dalle spondiloartriti alla osteoporosi, dalla artrite psoriasica alla sclerosi sistemica. Tutti i nostri dirigenti medici sono prescrittori per i farmaci più innovativi nella terapia delle malattie reumatologiche. Per quanto riguarda il supporto strumentale, come ecografia articolare e videocapillaroscopia, il nostro costante impegno è essere sempre all’avanguardia, mettendo a disposizione dei pazienti le migliori tecnologie disponibili».

Altro valore aggiunto è quello che il professor del Puente definisce “alleanza per la cura”, per garantire continuità delle cure ed una relazione di fiducia tra pazienti e professionisti. «Cerchiamo sempre di prestare massima attenzione per favorire la continuità del rapporto tra il paziente e lo specialista che lo segue, in un approccio di concreta alleanza terapeutica».

Questo sabato di visite straordinarie è stato possibile anche grazie alla collaborazione con le principali associazioni dei pazienti, come l’Associazione Nazionale Malati Reumatici – ANMAR con la Presidente nazionale Silvia Tonolo ed il Presidente della sezione regionale Donatello Catera.

«La giornata di oggi è stata caratterizzata da due aspetti molto significativi: l’attenzione all’organizzazione e ai percorsi, con un importante recupero delle liste di attesa, e l’umanizzazione dell’assistenza con un messaggio che intende rinsaldare il legame fiduciario tra professionisti e pazienti e creare le migliori condizioni per la continuità delle cure e la presa in carico», sottolinea il Direttore Generale Giuseppe Longo.