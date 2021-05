Ripartiamo dal Benessere: il 29 maggio il Dream Massage riapre le sue porte all’Art Hotel San Francesco al Monte.

Dopo quasi 400 giorni di chiusura forzata a causa della pandemia mondiale e del lockdown nazionale, riapre la culla del benessere napoletano: la luxury spa Antica Essenza sita all’interno dell’Art Hotel San Francesco al Monte.

Il 29 maggio il Dream Massage riapre le sue porte a Napoli, per i turisti provenienti da tutto il mondo che soggiorneranno presso l’Art hotel San Francesco al Monte di Napoli e per gli amanti del puro benessere sarà possibile rivivere le emozioni del Dream Massage.

A cullare l’Antica Essenza come sempre da ormai 8 anni Stefano Serra e Rosa Frezza (presenza fortemente voluta dalla direttrice commerciale Marianna Sarno) che dopo i grandi successi del festival di Sanremo 2020 e 2021 ritornano a donare Dream nella loro roccaforte.

Stefano Serra: ideatore del Dream Massage, spa manager con trentennale esperienza nel mondo delle spa e del benessere, da 7 anni protagonista e direttore dei grandi eventi italiani e internazionali, è pronto a scendere in campo direttamente non più come spa manager ma come operatore, come umile operaio dell’anima, come si definisce da qualche anno.

Rosa Frezza: massoterapista con un esperienza decennale nelle spa più prestigiose in Italia. Nel suo DNA, nel suo sangue da 12 anni scorre il Dream Massage. E’ responsabile tecnica nazionale del massaggio dei vip, un massaggio che vanta il record mondiale di visualizzazioni su youtube ( 84 milioni).

Durante questo anno di stop non si sono mai fermati, ma hanno donato la loro esperienza a spa e strutture ricettive prestigiose in tutta Italia come il Grand Hotel Des Angles di Sanremo coordinato dal general manager Paolo Madonia e il Grand Hotel Anusca Palace di Castel S. Pietro Terme (BO), coordinato dalla direttrice la Dottoressa Stefania Gullini, organizzando eventi formativi in un tour che ha coinvolto tutte le regioni Italiane, con incontri a distanza e in presenza (a seconda delle normative vigenti ) in massima sicurezza.

Stefano Serra inoltre è stato consulente e formatore di un azienda leader mondiale della costruzione di centri benessere, Aquaspecial del Dott. Marco Gabbriellini, ed ha supportato i progetti della Marine Dream prestigioso Yatch della regina della dermatologia la Dottoressa Adele Sparavigna.

Ora Stefano e Rosa sono pronti a condurre gli amanti del benessere in un bagno di sogni e di speranza, per ripartire dopo più di un anno di stop con la giusta energia, e cosa c’è di meglio di un Dream Massage, di un bagno di- vino, un percorso dedicato alle famiglie con un bagno nel latte, petali di rose e oli essenziali, per ripartire?

Il loro segreto è la personalizzazione dei trattamenti, per singoli, coppie, famiglie e sposi… gli sposi appunto che finalmente potranno festeggiare il loro matrimonio presso l’art hotel San Francesco al Monte.

Lo staff altamente professionale è capitanato da Silvana Scarpati, ed è composto da estetiste, massaggiatori , make up artist e tutto ciò che rende magico e indimenticabile un vero momento di benessere.

La riapertura è prevista per il 29 Maggio, una grande vittoria per il Patron del Hotel San Francesco al Monte il Dott. Mario Pagliari (già presidente degli albergatori napoletani) e per le sue figlie Francesca e Rita Pagliari che da anni si impegnano per rendere la loro struttura una delle più prestigiose in Europa.

Appuntamento sabato 29 Maggio 2021, presso la spa Antica, dove Stefano Serra promette di portare parte della magia del festival di Sanremo, per vivere un Dream Massage di mille culure, di mille speranze e di mille emozioni.

RiparTIAMO.. dai sogni, ripariamo dal Dream Massage.