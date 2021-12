Ripartire in salute, sabato 11 al Chiostro di S.Andrea delle Dame a cura dell’AOU Vanvitelli.

Un evento di divulgazione scientifica per promuovere stili di vita salutari si terrà a Napoli sabato 11 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, organizzato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”. L’iniziativa si svolgerà nel Chiostro di Sant’Andrea delle Dame (in via S.M. di Costantinopoli, 16).

“Saranno allestiti vari stand per illustrare tematiche di rilievo scientifico al fine di incoraggiare a perseguire comportamenti virtuosi per la salute: dalla farmacologia alla dietologia e nutraceutica, senza tralasciare l’importanza delle vaccinazioni” riferisce il professor Marcellino Monda, direttore del Dipartimento.

“L’evento è rivolto – continua Monda – ad una platea generale, dagli adolescenti ai meno giovani, in quanto la divulgazione scientifica non è legata all’età. L’evento costituisce un’occasione di ‘Terza Missione’, vale a dire l’apertura del mondo accademico alle realtà del territorio in una visione moderna della promozione del sapere”. Monda conclude precisando che “l’evento si svolgerà nel rigoroso rispetto delle norme anticovid, così da coniugare la cultura con la sicurezza”. (ANSA).