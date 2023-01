Rosetta Severo è una delle operatrici di benessere scelte per il Festival dei Sogni di Sanremo 2023.

Rosetta Severo classe 79, è una delle operatrici di benessere scelte per Sanremo 2023 per far parte della squadra Dream massage al festival dei sogni di Sanremo presso il Grand Hotel Des Anglais durante la settimana festivaliera.



Rosetta arriva a Sanremo, dopo un lunga gavetta, infatti è un’estetista specializzata con oltre 23 anni di esperienza presso beauty farm di grandi e piccole dimensioni.



Da sempre è alla ricerca di nuovi stimoli professionali che le permettano di crescere e Sanremo per lei rappresenta una grande occasione per formarsi in un contesto di altissimo rilievo e per mettersi alla prova in quello che è l’evento più importante d’Italia.



Qui potrà accrescere e mettere in campo la sua conoscenza nella gestione e cura dell’ospite oltre che la sua arte del massaggio.



I suoi punti di forza sono l’affidabilità, la disponibilità e il senso responsabilità.



Nata a Gallarate, attualmente residente in provincia di Varese a Arsago Seprio, da oltre 10 anni lavora nel settore benessere nella prestigiosa città svizzera di Lugano.



Molte sono le competenze acquisite sul campo, come trattamento rimodellante metodo Musaj, trattamenti corpo e viso, massaggi corpo/viso, ma soprattutto si specializza nell’ambito della consulenza estetica con tecnologia avanzata con percorsi personalizzati e utilizzo di macchinari di ultima generazione per il trattamento di diversi inestetismi.

Per 9 anni collabora con una nota beauty farm medicale svizzera, con il ruolo di operatrice di benessere con utilizzo di tecnologie avanzate per trattamenti di rimodellamento, anti age e percorsi di dimagrimento.



Ha collaborato con il famoso centro benessere di Lugano “Benessere Musaj”della maestra Claudia Musaj, dove ha appreso appieno il metodo del massaggio rimodellante.



Rosetta in questo decennio è divenuta così un punto di riferimento per tutti quelli che sono i trattamenti con tecnologie, che vanno ad affiancare le sue comprovate competenze nell’arte del massaggio, da sempre il suo primo grande amore.



Attualmente collabora con la dottoressa Gianna Koffel Cerrato, medico estetico di Lugano, dando vita ad una sinergia tra medicina ed estetica che permette alle clienti di ottenere i migliori risultati personalizzati.

Nel 2022 viene selezionata dal maestro Stefano Serra, spa manager internazionale e ideatore del metodo dream massage, tra migliaia di massaggiatori d’Italia per partecipare al master “massaggiatore professionista dello spettacolo” targato Dream Massage edizione Sanremo 2023.

Con il maestro Serra ha acquisito il metodo Dream Massage, l’unico metodo olistico che ha fuso le migliori sette tecniche di massaggio al mondo in un unico trattamento, premiato come miglior massaggio in Italia nel 2003.



Ora nel 2023 sarà una dei 15 operatori di benessere scelti dal maestro Serra per donare puro relax agli artisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella spa più prestigiosa del nord Italia: la Somnia Aura Spa.



Qui artisti, giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo verranno a trovare conforto tra le sapienti mani dello staff Dream nella settimana più frenetica dell’anno.

Non ci resta che seguirla per scoprire cosa le riserverà questa esperienza sanremese.