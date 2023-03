Rotary E-Club Due Golfi: sabato 1 al Vomero, Visite Specialistiche Mediche Gratuite con Pediatra, Ortopedico e Psicoterapeuta.

Sabato Primo Aprile, dalle ore 9:30 alle 13:30, presso lo Studio medico del Dr. Di Fraia, sito in Via Luca Giordano n.113 (Quartiere Napoli: Vomero), torna l’appuntamento con le Giornate della Salute, organizzate dal Rotary E-Club Due golfi, quest’anno presieduto dalla prof.ssa Rita Colace.

L’idea è quella di promuovere l’informazione sanitaria per la prevenzione primaria e secondaria sia da un punto di vista individuale che sociale, al fine di diffondere buone prassi per promuovere la salute fisica, emotiva e comportamentale della comunità. Il Rotary mette a servizio di tutto il territoriola professionalità di medici e specialisti per la realizzazione di questo importante progetto.

Il tema scelto per questa giornata è lo Sviluppo Psico-motorio e Pediatrico in età evolutiva, bambini, adolescenti e genitori al centro di questa giornata di prevenzione e promozione della salute, grazie all’attiva partecipazione di diversi specialisti coinvolti nel progetto di service: la Pediatra dr.ssa Serena Paladino, l’Ortopedico dr. Antonio Vitale e la Psicoterapeuta dr.ssa Letizia Servillo.

Le visite mediche previste permetteranno di effettuare un’importante azione di Screening Evolutivo in un periodo molto delicato della crescita fase-specifica, segnalando eventuali approfondimenti clinici e diagnostici: dal piede piatto, agli atteggiamenti scoliotici, cifosi, lordosi, fisiologia della crescita pediatrica a pillole di sostegno alla genitorialità.

Per accedere alla giornata della salute, è obbligatoria la prenotazione tramite WhatApp al numero +393314789030.