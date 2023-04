Sanità 4.0: IamHero e Stranogene all’Unione Industriali di Napoli

Precisione delle diagnosi e dei trattamenti, efficienza e produttività dell’assistenza sanitaria, riduzione dei costi: a Napoli l’evento intitolato “Sanità 4.0” al quale prenderà parte anche Annamaria Schena, Ceo delle startup IamHero e Stranogene. La manifestazione, organizzata dall’Unione Industriali di Napoli, si terrà il prossimo 21 aprile 2023 alle ore 15 presso la Sala D’Amato della sede dell’Unione in piazza dei Martiri, 58.

Schena porterà al convegno l’esperienza innovativa delle startup con sede a Volla, in provincia di Napoli, che si occupano dell’innovazione in campo terapeutico. Recentemente le startup hanno ricevuto il Premio Innovazione Smau 2023. IamHero ha sviluppato un ambiente terapeutico avanzato game-based che aiuta giovani pazienti con problemi del neurosviluppo a migliorare le proprie skill cognitive-comportamentali. Stranogene, invece, è nota per aver ideato il videogame Super Fried Heads, nato con l’idea di far apprendere micro informazioni agli utenti in maniera “trasparente” durante l’atto di gioco, utilizzando i concetti di hidden learning e di massive iteration.

Tra i relatori, oltre al Ceo di IamHero e Stranogene, ci saranno anche: Giovanni Severino, presidente della sezione “Sanità” dell’Unione Industriali di Napoli; Francesco D’Angelo, presidente della sezione Ict dell’Unione Industriali di Napoli; Massimo Di Gennaro, direttore Innovazione, Logistica integrata, Sanità digitale di Soresa spa; Carmela Bravaccio, professoressa di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università “Federico II” di Napoli; Silvia Rossi, professoressa di Intelligenza Artificiale del Dipartimento di Ingegneria elettrica e Tecnologie dell’informazione della Federico II; Bruno Basile, founder e Ceo di B&B srl; Luca Tesauro, fonder & Ceo Giffoni Innovation Hub. Le conclusioni saranno affidate a Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania.

L’evento, organizzato dalle Sezioni Sanità e Ict dell’Unione Industriali Napoli, mira ad illustrare i diversi aspetti della sanità 4.0 ovvero migliorare: la precisione delle diagnosi e dei trattamenti attraverso l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, l’analisi dei dati, la telemedicina e la realtà virtuale; l’efficienza e la produttività dell’assistenza sanitaria; l’esperienza del paziente; ridurre i costi dell’assistenza sanitaria. La Sanità 4.0 può aprire nuove opportunità per migliorare l’efficienza, la qualità e l’accessibilità dell’assistenza sanitaria. È importante investire nelle tecnologie digitali per consentire a pazienti e medici di beneficiare dei vantaggi offerti

