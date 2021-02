Sanità, AORN Santobono Pausilipon prima in Campania e tra le migliori in Italia come pagamento.

Pagamenti della pubbliche amministrazioni, in ambito sanitario e non solo, l’AORN Santobono-Pausilipon tra le migliori performance d’Italia; solo 16 giorni, il tempo medio, per saldare le fatture al netto dell’Iva ai propri fornitori. Lo stato d’arte dei pagamenti è riferito all’anno 2020 e il risultato è stato raggiunto grazie alla dematerializzazione del processo di pagamento.

I dati che sono emersi (fonte MEF PCC) esaminano i tempi di pagamento ed evidenziano l’attenta azione di monitoraggio posta in essere dall’amministrazione che è riuscita ad avere un ITP (indicatore di tempestività dei pagamenti) di – 44 con il 97% di fatture pagate.

Un risultato virtuoso accolto con soddisfazione dagli addetti ai lavori e che proietta l’Azienda tra le eccellenze nazionali non solo per cure pediatriche ma anche per la gestione e la qualità dei servizi erogati in ambito amministrativo.