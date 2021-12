Sanremo 2022 inizia dal Dream passando per Fiuggi.

Questo weekend si terrà a Fiuggi un importante evento formativo targato Dream Massage® un corso diretto dal Maestro Stefano Serra, spa manager di fama internazionale per la nuova edizione del master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”.

Un viaggio di emozioni e di alta formazione porterà i migliori 12 professionisti del settore a donare Benessere presso il Grand hotel Des Anglais (struttura diretta magistralmente dal dottor Paolo Madonia) nella luxury spa Somnia (sogno) Aurea Spa, durante la kermesse canora nella città dei fiori.

Illustri personaggi si vestiranno da formatori e docenti capitanati dal Prof. Stefano Serra ideatore del Dream Massage® e spa manager di ventennale esperienza.

In cattedra Antonella Salvucci modella conduttrice attrice internazionale che da poco ha lasciato le scene del set ‘Lamborghini the legend’ per la regia del premio Oscar Bobby Moresco, e sarà proprio lei a tagliare il nastro della spa di Sanremo.

La Dottoressa Adele Sparavigna, icona della dermatologia in Italia, specializzata in medicina estetica e titolare del brand Dermo Dream, già da due anni protagonista al festival di Sanremo presso casa Sanremo.

Il Dottor Umberto De Rosa del reparto cardiovascolare di Villa dei Fiori di Acerra (Napoli) che porta avanti il settore bellezza con i suoi trattamenti di medicina.

Marianna Bonavolontà giornalista e quest’anno cuore pulsante a Sanremo 2022, style coach/consulente di immagine e testimonial al festival del cinema di Venezia.

La Dottoressa Mariella Di Vicino psicologa psicoterapeuta, esperta di training autogeno e psicologa del Senato.

Il grande campione Olimpico Marco di Costanzo, eroe alle olimpiadi di Rio e Tokio, che ha portato il canottaggio italiano sulle cime più alte.

La Dottoressa Veronica Caprio giornalista ed esperta di grandi eventi, addetta stampa ufficiale del master e da sempre vicina al Dream Massage® e al festival di Sanremo.

Il Dottor Gianluca Propoli il più giovane direttore di crociera MSC dal lontano ‘93 e attualmente direttore marketing dei tour operator più prestigiosi in Italia.

Special guest il Dottor Mario Basile, icona della posturologia e della osteopatia in Italia con la sua prestigiosa clinica a Roma.

Non poteva mancare la cosmesi professionale capitanata da Nicoletta Voltolino in arrivo da Venezia con il suo olio magico: l’elisir da argan, l’unico olio biologico 100% di argan.

Il Dottor Claudio Niola manager musicale di esperienza ventennale e organizzatore di eventi e la direttrice dell’Hotel delle Terme & spa di Fiuggi esperta nella gestione risorse umane per spa e hotels.

A completare ed arricchire ulteriormente questo parterre d’eccellenze ci sarà la spa manager Rosa Frezza responsabile nazionale del Dream Massage® official.

Conclude a Sanremo il presidente dei Dama club Italo Palmieri direttore del Dama Club Art Style di Napoli.

Una due giorni incredibile tra l’ Hotel Atlantic Park di Fiuggi, un hotel capitanato dalla famiglia Mariani, in una delle spa più belle in Italia dirette dalla spa manager Paola Macri e l’ Hotel Terme e Spa di Fiuggi diretto magistralmente da Laura Bulfoni, un hotel ricco di storia e di emozioni.

I partecipanti saranno vestiti con abiti, e non divise, firmate ENDI realizzati dalla stilista Nada Belardo, che ha creato dei capi innovativi proprio per la grande kermesse canora di febbraio.

Ma la vera novità di quest’anno è la collaborazione con l’Accademia Silvestrini di Roma, azienda formativa leader in Italia. La sua direttrice Valentina Gotti durante la settimana sanremese avrà un telefono aperto h 24 per dare suggerimenti e consigli per garantire il miglior trattamento per gli ospiti vip a Sanremo.

Molte novità arriveranno sicuramente dopo Natale e saranno entusiasmanti per tutti, incominciando con la partecipazione dell’azienda leader mondiale nelle costruzioni di centri benessere Aquaspecial del Dottor Gabriellini.

Ma Sanremo quest’anno non sarà sicuramente solo benessere al Des Anglais, ma anche tanta musica, spettacoli, rubriche e serate dedicate al cinema e all’editoria grazie al magnifico Danilo Daita con il suo Sanremo Doc musica d’origine controllata tra eventi e musica.

Emozioni h24 durante tutto il festival di Sanremo.

Un grazie speciale e sentito a Sanremo Dream official 2022 e a exitcomunication leader nella comunicazione e nella realizzazione grandi eventi capitanati da Daniela Serra e a Mario Di Girolamo per le sue arti grafiche.

Come una squadra di calcio che aspetta la finale di champions ecco gli undici meravigliosi dreammini (selezionati tra 600 e più richieste di partecipazione) che scenderanno in campo, alloggiando nel fantastico resort di Terramata di S. Stefano al mare:

Lavdjve Claudia Musaj (Albania/Svizzera), Giulia D’Ascenzi (Lazio), Giada Rotta (Sicilia), Francesco Ruggeri (Lazio), Monika Ostrowska (Polonia), Eleonora Antifora (Abruzzo), Natalya Borysyk (Ucraina), Simona Pottolu (Sardegna), Erisa Muharremi (Albania), Silvia Guidoni (Lazio) e Adjola Muharremi.(Albania). Il meglio del benessere nazionale e internazionale al servizio del festival della canzone più importante in Europa.