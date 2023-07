Skincare estiva: consigli e segreti

Detersione, idratazione e freschezza sono le parole d’ordine della routine di bellezza estiva. Se la skincare è un appuntamento fisso tutto l’anno, in estate, tra caldo, sudore e idratazione più difficoltosa, essa richiede un’attenzione ancora maggiore. I prodotti che non possono mancare in estate, per assicurare una pelle sempre tonica, lucente e idratata sono di diversi tipi: vediamo quali non possono mancare.

I detergenti sono veri protagonisti della skincare estiva e vanno impiegati con maggiore solerzia. I gel sono la soluzione migliore per detergere la pelle accaldata, ma anche i prodotti a base di argilla sono molto confortevoli. Contro i punti neri, che in estate possono trovare terreno fertile sul nostro viso, i purificatori hanno un sicuro effetto e, per dare un certo sollievo, si possono scegliere le maschere in tessuto al carbone. Per l‘idratazione, punto dolente della pelle in estate, è bene utilizzare gli idratanti ultra light, meglio se contenenti acido ialuronico, in grado di contrastare la dispersione dei liquidi.

Da non sottovalutare mai è l‘azione del sole sulla nostra pelle in estate: i raggi, più potenti e penetranti, infatti, accelerano l‘invecchiamento e la secchezza della pelle con effetti anche a lungo termine. Per questo motivo, la protezione solare va applicata anche in città e non solo al mare o in montagna e una buona strategia è quella di preferire creme giorno dotate anche di schermo solare.

I prodotti del Laboratorio della Farmacia Armani sono alleati validi da poter sicuramente provare in estate per mantenere una pelle sana e bella. In fondo, i prodotti a cui affidiamo la nostra bellezza devono essere scelti solo tra quelli di ottima qualità e chi può essere più affidabile di una farmacia? Ancor meglio se si tratta di una realtà che, come Farmacia Armani, opera da decenni con un punto fisico nel centro di Verona e oggi è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita on line di prodotti health&pharma.

Oltre ai prodotti per la pelle, la skincare estiva deve includere anche alcune buone abitudini quotidiane che comprendono ad esempio l‘alimentazione. Una dieta ricca di frutta e verdura è alla base della pelle sana e bella, mentre l’abitudine ad idratarsi costantemente, bevendo almeno 2 lt d’acqua al giorno è ancora più provvidenziale nei mesi caldi.

Non esporsi al sole nelle ore più calde, così come la possibilità di rinfrescarsi il viso al bisogno, ricorrendo alla semplice acqua o a prodotti spray appositi, completano la strategia di skincare raccomandata per l’estate.