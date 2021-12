Su Real Time arriva La Dottoressa Smile, l’angelo del sorriso.

Real Time si prepara ad accogliere ’La Dottoressa SMILE’, il primo smile makeover (letteralmente “ristrutturazione del sorriso”) della tv italiana nato da un’idea di Nando Moscariello per ‘Vivi la vita srl’, casa di produzione da lui fondata: una puntata speciale in onda mercoledì 22 dicembre, alle ore 22.20, sul canale 31 del DTT.

Il concept del programma è semplice. Il sorriso cambia la vita: la sicurezza in sé, l’aspetto, il modo di essere! Esistono molti sorrisi spenti e poco attraenti per tante ragioni, tra queste, le cure costose. Ma, quando tutto sembra perduto, ecco aprirsi le porte dello studio della dottoressa SMILE: lei è Annapaola Manfredonia, un vulcano di energia e vitalità. Odontoiatra napoletana di primissimo livello, moglie e madre piena di vita e dalle tante qualità, come l’ospitalità. Nelle serate di pausa dalla sua attività sono celebri, infatti, le feste private in compagnia degli amici più cari, organizzate con la complicità dell’amata e paziente Nalda, la governante di fiducia.

In primis, però, nel cuore della Dottoressa Annapaola c’è il lavoro: con la sua documentata preparazione e i suoi prestigiosi studi in America, utilizzerà tecniche all’avanguardia e tutta la sua professionalità e esperienza per donare un sorriso nuovo ai suoi pazienti grandi o piccoli che siano. Nella sua clinica sarà supportata dalla fedele assistente Rosa.

Andare dal dentista sarà un po’ come andare in un centro benessere: obiettivo è prendersi cura di sé. Nell’ottica delle ‘trasformazioni’, gli interventi della Dottoressa Smile si riveleranno risolutivi e evidenti a tutti grazie ad un «prima» e un «dopo» che verrà mostrato nel corso della puntata. Bocche malconce nasconderanno sorrisi luminosi.

Saranno tre i primi pazienti e tutti campani: Ida, donna verace napoletana, mamma e casalinga amante della vita e degli uomini, una donna dal mood decisamente sopra le righe! Gustavo, commercialista e uomo in carriera, amorevole e dolce papà, con il terrore del dentista e la giovanissima Lucrezia, la ragazza che non sorride mai, il suo sogno è di sposare l’amore della sua vita… sorridendo!

I protagonisti saranno accomunati da evidenti problematiche odontoiatriche e dal desiderio di rivoluzionare a tutti i costi la loro immagine. Varcheranno lo studio dalla Dottoressa Smile con una forte motivazione che li spingerà a desiderare una vera trasformazione: acquisire l’autostima perduta.Stupore, gioia, commozione: sono alcune delle emozioni che i pazienti proveranno quando, a fine intervento, si rivedranno allo specchio con un nuovo sorriso. Solo allora potrà ritenersi soddisfatta la Dottoressa SMILE: ‘mission’ compiuta!

‘La Dottoressa SMILE’ è un programma nato da un’idea di Nando Moscariello per ‘Vivi la vita srl’, casa di produzione da lui fondata. A cura di Carmen Liguori. Capo progetto, Federico Lampredi. Autori Nando Moscariello, Luca Masci e Giuseppe Marco. Regia di Jovica Nonkovic.

CHI E’ LA DOTTORESSA SMILE:

ANNAPAOLA MANFREDONIA si è laureata a Napoli in Medicina e Chirurgia con Lode ed in Odontostomatologia. Nel 2008 a Los Angeles si è certificata come prima dentista italiana specializzata nella tecnica delle faccette. Dagli Stati Uniti D’America ha portato in Italia la tecnica dello sbiancamento americano. Oggi si occupa di mock-up dentali personalizzati su ogni paziente. La dottoressa Annapaola, al di là del suo lavoro, ha una vita privata molto intensa tra feste private a casa sua con le sue migliori amiche, un aperitivo in barca e viaggi in giro per il mondo (ha visitato più di 80 paesi). E’ sposata con Mimmo, ha due figli e una delle presenze importanti della sua vita quotidiana è quella di Nalda: la sua governante di fiducia.