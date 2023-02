Successo a Sanremo per la comasca Katiuscia Faverio.

Grande fervore a Como per il ritorno a casa di Katiuscia Faverio dopo l’esperienza sanremese.

Katiuscia infatti è appena rientrata in città dopo aver vissuto una incredibile esperienza formativa come operatrice del benessere nello staff Dream della Luxory spa Somnia Aura Spa del Grand hotel des Anglais targato Dream Massage durante il Festival dei Sogni di Sanremo.



Katiuscia si è distinta per competenza e capacità professionali nella spa dedicata ai VIP del festival. Per lei questa è la prima esperienza come operatore del benessere in un contesto così importante, tra artisti, giornalisti, attori e cantanti di livello internazionale.

Arriva da un paese in provincia di Como: Fino Mornasco. Da molti anni lavora con successo nel mondo del benessere, si occupa di trattamenti olistici collaborando con varie strutture italiane ed estere e di Biodanza SRTA, proponendo laboratori nelle scuole in provincia di Como, Milano e Monza Brianza, in comunità riabilitative e corsi serali per adulti.

A febbraio 2023 approda a Sanremo insieme a 18 operatori del benessere scelti dal maestro Serra per donare puro relax agli artisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella Spa più prestigiosa del nord Italia: la Somnia Aura Spa dove la sua empatia e capacità di integrare contesti differenti tra loro, le hanno permesso di vivere un’esperienza unica con i colleghi provenienti da ogni parte d’Italia e con i fortunati ospiti con cui ha stabilito ottimi rapporti.

Qui artisti, giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo hanno trovato conforto tra le sapienti mani dello staff Dream nella settimana più frenetica dell’anno.

Katiuscia ha operato con successo e soddisfazione relazionandosi con artisti del calibro di: I Cugini di Campagna, Fausto Leali, Arisa, il Maestro Beppe Vessicchio, etc…

Di questa esperienza racconta: “sono stati giorni impegnativi, essere i referenti del benessere dei Vip di Sanremo nella settimana del festival è una bella responsabilità,regala molte emozioni e crea ricordi indelebili. Sono molto grata al mio maestro Stefano Serra per avermi scelta e formata. Grazie a lui e al Master Massaggiatore Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi conseguito con lui, ho potuto vivere questa avventura stupenda, in un gruppo di altissimo livello. Ora tornata a casa, potrò integrare il massaggio dei Vip di Sanremo, il Dream Massage, ai miei ospiti e sono pronta per le prossime entusiasmanti nuove avventure.”