Successo senza precedenti per la spa dei vip di Sanremo targata Dream Massage.

Archiviata la 73 edizione del festival di Sanremo, è tempo di resoconti per il Re del benessere dei big della kermesse. Il maestro indiscusso del Festival dei Sogni di Sanremo: il Maestro Stefano Serra. Ideatore e direttore della luxury spa Somnia Aura spa del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo targata Dream Massage®.

Uno spazio dedicato al benessere degli artisti e personaggi dello spettacolo legati alla kermesse diretto dal Maestro Stefano Serra, spa manager di fama internazionale, dove durante la settimana sanremese sono stati ospiti fissi I Cugini di Campagna, i maestri d’Orchestra Enzo Campagnoli (che con Lazza ha ottenuto un fantastico secondo posto) e il direttore artistico Gianni Testa (Joseba Academy), la giornalista Anna Pettinelli, e ancora Fabiola Sciabbarrasi, la cantante Gioia B, Alba Parietti, Iuliana Ierugan, Gabriele Esposito da X-Factor, Arisa, Grignani, Garisson, Enio Drovandi, Nadia Bengala, Marialaura De Vitis (vincitrice della Pupa e il secchione), Armanda De Scalzi (figlia del compianto Vittorio De Scalzi), i giornalisti Lorenzo Crea e Alfredo Mariani e molti altri ancora. Una lista infinita di amici del Dream Massage.

Di questa esperienza sanremese racconta: “E’ stata un’edizione fantastica, probabilmente la più bella, finalmente senza mascherine e restrizioni. Uniti in un grande abbraccio, in un immenso Dream. Uno staff incredibile: 20 ragazzi, 20 eccellenze del mondo del benessere provenienti da tutta Europa, che hanno lavorato insieme per portare a casa un risultato meraviglioso. Paolo Manna e Simona Puttolu (i tutor) e Susanna Petruzzella, Francesco Filomeno, Rosy Severo, Sonia Campaniello, Fabio Cecchi, Oleksandra Hryhorenko, Nazzareno Bartolaccini, Giulia Toccoli, Katiuscia Faverio, Barbara Maio, Maria Cortese, Claudia Sassone, Pina Accetta, Sara Palazzo, Martina Quiriconi, Alessia Orsini e Luigia Spina.

Siamo riusciti a realizzare, l’irrealizzabile: oltre 200 trattamenti fatti, decine di ospiti illustri, interviste e occasioni di gala. Insomma un vero sogno ad occhi aperti.

E poi i padroni di casa il Dott. Da Fre proprietario del Grand Hotel Des Anglais, uno degli alberghi più belli della città e il Dott. Madonia che lo dirige magistralmente come un vero direttore d’orchestra.

Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza i miei compagni di avventura, i miei partner di questa scommessa: Germana Guarino per Riducella l’innovativo metodo naturopata disintossicante che fuso con il Dream Massage sta riscuotendo grandi successi, Alessandro Tonelli per Divise Chic, delle divise che sembrano abiti di alta moda e Maurizio Sole Patron della Magma sport abbigliamento sportivo presente con Vincenzo Labruna il quale ha rappresentato per la sua verve e il suo entusiasmo il valore aggiunto ad un grande evento.

Un grande ringraziamento anche a Passo Passo Calzature, Roberto Acquaroli per Vitality’s e Pour Parler Parrucchieri, Marco Gabbriellini per Aquaspecial, Andrea Bovero di Lifexcellence, i make up artist e hair stylist Nicola Acella e Antonio Riccardo dei veri miti nel mondo dello spettacolo e allo studio medico dentistico Giuseppe di Donato.

In ultimo, ma non per importanza, anzi, devo ringraziare Rosa Frezza, docente del Master, massoterapeuta e direttrice di Spa che anche se a distanza è stata sempre vicino ai ragazzi e a me, coordinando perfettamente lo staff.

Insieme abbiamo creato un evento nell’evento che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il Maestro Stefano Serra è da poco rientrato nella sua Napoli ed è già pronto per le prossime avventure, perché il Festival di Sanremo sarà pur finito, ma i sogni del Dream Massage non finiscono mai.