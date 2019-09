Tornano I Sabato dello Screening dell’Asl Na 1 Centro.

Dopo una breve pausa estiva, sabato 14 settembre, torna l’appuntamento dell’ASL Napoli 1 Centro con I Sabato dello Screening. Il poliambulatorio mobile dell’ASL sarà stavolta in Viale della Liberazione (X Municipalità – Bagnoli Fuorigrotta) grazie agli operatori sanitari del Distretto 25.

Dalle 9.00 alle 18.00 ai cittadini che lo vorranno saranno erogate gratuitamente, e senza necessità di prenotare, visite specialistiche e esami di screening per le principali patologie. Nel corso di tutta la giornata saranno eseguiti pap test, visite senologiche e la possibilità di eseguire la mammografia, distribuzione kit per lo screening del tumore del colon retto.

Sarà possibile eseguire anche visite di controllo con nevoscopio e mappatura dei nei, spirometrie e visite di prevenzione le patologie cardiovascolari e diabete.

«I Sabato dello Screening sono uno strumento prezioso per trasmettere ai cittadini il nostri messaggio in materia di prevenzione. Spesso ci si dimentica che una semplice visita può cambiare il destino, intercettando i segnali che porterebbero negli anni a sviluppare

patologie anche molto serie».

Per I Sabato dello Screening, più ampia campagna di prevenzione mai realizzata sul territorio dell’ASL Napoli 1 Centro nell’ambito della campagna regionale Mi Voglio Bene, parte anche

una campagna social, un modo in più per solleticare l’interesse dei cittadini, giovani e meno giovani, su u tema che sì, può salvare la vita.

Sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro tutte le informazioni necessarie e gli aggiornamenti del calendario delle tappe programmate per settembre/dicembre 2019.