Tutto sull’aromaterapia: perchè è importante per il nostro benessere

Spesso ci vuole davvero poco per migliorare il proprio benessere psicofisico e uno strumento molto interessante e affascinante è l’aromaterapia. Un bagno con un’essenza particolare, un incenso acceso in salotto o un profumatore per ambienti, ciascuno di questi elementi può cambiare il nostro rapporto con la casa o l’ufficio. Grazie alle essenze estratte dalle piante è, infatti, possibile stimolare parti del nostro cervello che ci fanno sentire meglio, più rilassati e in armonia col mondo.

Che cos’è l’aromaterapia

L’aromaterapia è una pratica olistica molto antica e viene citata già nella Bibbia, dove si parla dell’uso di piante medicinali e di essenze a scopo religioso ma anche medico. La tradizione dell’aromaterapia ha trovato terreno fertile soprattutto durante il Medioevo, quando è nata la figura del profumiere-farmacista, ovvero colui che sfruttava gli oli essenziali per le loro proprietà antisettiche nella produzione di profumi usati nei luoghi di culto e in quelli domestici e per curare malesseri vari. Infine, nel XIX secolo, è cominciata la produzione artificiale di oli essenziali, usati soprattutto per la creazione di profumi. L’aromaterapia si basa sull’estrazione e sull’utilizzo delle essenze non oleose presenti in alcune zone delle piante officinali come la corteccia, le radici, la resina, la buccia, i frutti e le foglie. Oggi, nonostante l’aromaterapia non sia regolamentata da alcuna legge, è una pratica molto apprezzata, sia dai medici che dai ricercatori.

I benefici dell’aromaterapia

A ciascuno di noi sarà capitato di provare sensazioni positive sentendo un determinato odore. Questo è soltanto la punta dell’iceberg dei benefici dell’aromaterapia che coinvolge diverse parti del nostro cervello, come la sfera dell’emotività, la sensibilità e la memoria. Grazie alle proprietà antisettiche, antiparassitarie, antitossiche, tonificanti e stimolanti degli oli essenziali utilizzati nell’aromaterapia, sono stati registrati effetti benefici sul nostro organismo e sul nostro sistema immunitario. Oggi con l’aromaterapia si possono curare alcune malattie o indebolirne i sintomi, come in caso di ustioni o ferite, ma è utile anche per le smagliature e per combattere gli insetti nocivi. Inoltre, è stato dimostrato che aiuta a migliorare la circolazione e a curare malesseri come mal di gola, tosse e raffreddore. Infine, le donne possono sfruttarla durante il ciclo mestruale per alleggerire i fastidi e i dolori.

L’importanza dei profumatori di ambienti

Uno dei modi più semplici ma efficaci di sfruttare l’aromaterapia è l’utilizzo dei profumatori per ambienti. Grazie a essi, infatti, si possono creare situazione ideali per il nostro benessere psicofisico sia a casa che in ufficio. Le essenze più utilizzate sono la lavanda, in grado di stimolare la concentrazione e di donare agli ambienti un’atmosfera rivitalizzante. L’incenso, utile quando si entra, per esempio, in una casa nuova per infonderle calma e sentirla in sintonia con se stessi. Il limone, perfetto per combattere gli odori della cucina e del bagno e in grado di rendere l’aria fresca e leggera. Infine, lo Ylang ylang, una sostanza che sembra attenui malesseri come malinconia e tristezza, ottima da usare in camera da letto.