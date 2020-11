Uil Trasporti Campania per prevenzione al seno delle donne.

La Uil Trasporti della Campania, il coordinamento delle Pari opportunità Uil Trasporti, in collaborazione con ‘Underforty women breast care Onlus’, lanciano il progetto ‘InVITA alla prevenzione’ con l’obiettivo di sostenere le donne nella battaglia della prevenzione del tumore al seno. Oltre alla campagna di sensibilizzazione, il progetto offre la possibilità di effettuare visite specialistiche senologiche e mammografie.

Si comincia martedì 10 novembre presso la sede della UIL Trasporti di Napoli. Le visite saranno effettuate da Massimiliano D’Aiuto, senologo chirurgo dell’Istituto tumori di Napoli ‘Pascale’, solo su prenotazione e nel rispetto delle normative anti-covid. ”In questo momento complicato generato dalla pandemia in cui ambulatori e reparti ospedalieri sono stati trasformati in reparti covid, le visite specialistiche e la prevenzione sono passati in secondo piano – affermano Antonio Aiello, segretario generale Uil Trasporti, e Rachele Pagano, responsabile del CPO Uil Trasporti – pertanto abbiamo deciso di sostenere tutti gli iscritti e i loro familiari con delle visite senologiche nella nostra sede sindacale e diffondendo, sui luoghi di lavoro, materiale informativo. Il sindacato oggi più di ieri non tutela solo il lavoro, ma anche la salute e la sicurezza delle nostre lavoratrici e lavoratori e delle loro famiglie”. (ANSA).