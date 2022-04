Un maggio da sogno con gli appuntamenti Dream Massage.

Archiviato ormai l’esperienza di Sanremo 2022, tornano gli appuntamenti targati Dream Massage®.

Si è tenuto prima di Pasqua presso la splendida cornice del hotel San Francesco al Monte l’evento Friends to Dream.

Non è stato un semplice evento, e neppure una premiazione, ma è stato molto di più. E’stato un momento di raccolta per tutte le persone che amano e hanno amato il Dream Massage®.

Tanti gli ospiti che, nonostante le condizioni meteo avverse, sono intervenuti arrivando a Napoli da tutta l’Italia.

Prima tra tutte la meravigliosa attrice Iuliana Ierugan, ormai divenuta una delle madrine del Dream massage® per il mondo.

Alfonso Stagno noto produttore televisivo che ha ricevuto un attestato di merito per il supporto al Dream Massage e che ha a sua volta donato un riconoscimento al Maestro Stefano Serra per il grande lavoro fatto in questi anni con il Dream Massage®.

Sono intervenuti molti amici del Dream, dal presidente di Hermsmus il Dott. Luciano Marino, al mitico chef Narrante Emilio Pompeo, al grande direttore il Dott. Lorenzo Crea, alla bellissima ed elegante Daniela Sabella, dal truccatore dei truccatori dei vip Antonio Riccardo, alla voce straordinaria ascoltata già al festival di Sanremo 2022 di Leo D’angelo e dalla chitarra di chi in passato ha accompagnato personaggi del calibro di Pino Daniele, Gino Paoli, De Crescenzo, Gianni Guaraccino. Quest’ultimi si sono anche esibiti in un inedito duetto accompagnando un magico momento di esibizione del Dream Massage® a quattro mani con Stefano Serra e Rosa Frezza, che ha lasciato il pubblico presente in sala completamente incantato da questa fusione di arti.

Inoltre, sono stati presentati anche alcune delle nuove creazioni per la collezione di costumi estate 2022 di Enrico Santamaria.

In questo pomeriggio ricco di magia sono stati rilasciati anche gli attestati di partecipazione al Master massaggiatore professionista dello spettacolo al festival di Sanremo. Molti i ragazzi dalla Sicilia alla Svizzera che hanno raggiunto la città campana per l’ambito riconoscimento.

Lavdije Claudia Musaj, Giada Rotta, Nataliya Borysyuk, Adjola Bahaj, Erisa Muharremi, Giulia D’ascenzi, Monika Ostrowska e Luana Calvo.

La festa è poi continuata presso il ristorante Toto, Eduardo e pasta e fagioli di Francesco Bianchini.

Le emozioni però, non finisco qui. Il Dream Massage è già pronto per nuove avventure aspettando Sanremo 2023.

Maggio sarà il mese dei sogni per il Dream Massage® con una serie di eventi.

Si inizia 1/2 Maggio a Varese con evento formativo 1° e 2° livello avanzato Dream massage® + bambù dream.

Si prosegue il 15/16 Maggio a Bologna presso il Grand hotel Anusca Palace con evento formativo Dream water dolphine® (massaggio in acqua).

E si conclude il 28 /29 Maggio a Grosseto nella fantastica maremma Toscana, con un evento formativo Dream Massage® 1° e 2° livello avanzato e in esclusiva il trattamento anticellulite metodo Dream.

Inoltre si inizia già a pensare alle vacanze con uno speciale a settembre “vacanza & formazione” nell’isola dei sogni: la Maddalena (Sardegna) posti limitatissimi per vivere un’esperienza da Dream.