UN tampone per tutti, proseguono gli appuntamenti.

Un tampone per tutti nasce dalla sinergia del Comune di Napoli, Assessorato alla salute, guidato dall’assessore Francesca Menna e Assessorato ai giovani, guidato dall’assessore Alessandra Clemente con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, guidato dal Presidente Enzo Santagata e Federfarma Napoli.

Gli appuntamenti per potersi sottoporre gratuitamente a test antigenico per la città di Napoli sono riportati nel calendario presente nella pagina. Al fine di facilitare i tempi si invita a precomplicare i moduli allegati e a portarli con se al momento del test. I moduli saranno, ad ogni modo, disponibili anche presso i singoli appuntamenti.

Calendario:

– mercoledì 13 gennaio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, in Via Arcangelo Ghisleri (Scampia, zona antistante la posta);

– domenica 17 gennaio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, in P.zza Capri 1, zona antistante la Chiesa di s. Giuseppe e Madonna di Lourdes a San Giovanni a Teduccio, Rione Villa;

– mercoledì 20 gennaio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, presso Piazza degli Artisti al Vomero;

– domenica 24 gennaio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, in piazza del Carmine, zona antistante al Basilica Maria Ss. del Carmine Maggiore;

– martedì 9 febbraio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, in piazza Santa Maria della Fede;

– martedì 23 febbraio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, in largo Ferrandino 3, zona antistante al scuola secondaria di primo grado “Tito Livio”.