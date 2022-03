Urologia, due giorni di formazione al Cardarelli.

Domani e sabato il Cardarelli di Napoli ospiterà il VI Meeting Nazionale Holmium Training Days, presieduto dal dottor Paolo Fedelini, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia.

Il Meeting è destinato a Specialisti in Urologia che vogliano approfondire le loro conoscenze teorico-pratiche sull’uso del laser ad holmium in Urologia. Si tratta di un corso nazionale itinerante gestito dai massimi esperti di chirurgia laser che per la prima volta viene realizzato nell’Italia del Sud.

Due i momenti nei quali si dividerà questo meeting, una parte teorica di relazioni, letture e tavole rotonde sull’argomento e una pratica in sala operatoria che si terrà nel complesso operatorio dell’Urologia dove saranno realizzati 8 interventi dai massimi esperti nazionali nell’utilizzo del laser ad holmium in Urologia.

Le immagini saranno proiettate nel Salone Moriello dell’Ospedale Cardarelli.