Vaccini, campagna per over 80 al via tra il 10 e il 15 febbraio, prenotazione tramite medico di base.

La vaccinazione degli ultraottantenni in Campania avverrà con la mediazione dei medici di base che prenoteranno gli assistiti sulla piattaforma dell’Asl, precisando se vogliono andare di persona a vaccinarsi o non sono in grado di muoversi e attenderanno a domicilio.

Lo apprende l’ANSA dall’Unità di Crisi della Campania che sta ultimando i preparativi per la prima apertura della vaccinazione covid19 alla popolazione, dopo la fase degli operatori sanitari.

La vaccinazione degli anziani con oltre 80 anni inizierà tra il 10 e il 15 febbraio. Ogni ultraottontenne comunicherà al proprio medico prima di tutto la volontà di sottoporsi al vaccino e poi il medico insieme al paziente valuterà se farlo convocare per la dose o fare in modo che una Usca vada al suo domicilio a vaccinarlo. In Campania gli ultraottantenni sono circa 320.000. La loro vaccinazione durerà tra i due e i tre mesi. (ANSA).