Vaccini, open day donne in gravidanza a Santa Patrizia.

Grande partecipazione al primo Open day vaccinale dedicato alle donne in dolce attesa tenutosi stamani presso l’hub vaccinale dell’Azienda ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”.

Nel complesso di Santa Patrizia, in via Armanni, sono state numerose le donne che hanno deciso di aderire all’importante iniziativa in programma ogni giovedì, dalle 9,00 alle 12,30.

Prima della somministrazione del vaccino m-RNA, le giovani donne hanno incontrato professionisti per dissipare dubbi e incertezze per poi sottoporsi ad anamnesi.

È stata prevista la possibilità di effettuare un controllo del benessere fetale a distanza di 30 minuti dalla vaccinazione.