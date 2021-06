Yoga Academy celebra l’International Yoga Day e apre a tutti le sue porte in un evento online il 21 giugno.

Celebrare tutti insieme lo yoga in occasione dell‘International Yoga Day: questo l’obiettivo della manifestazione, interamente gratuita, organizzata da Yoga Academy (www.yogaacademy.it), che si terrà lunedì 21 giugno 2021 su YouTube. Yoga Academy, la scuola fondata nel 2018 da Denise Dellagiacoma che vuole avvicinare le persone di ogni fascia d’età al mondo dello Yoga, conta oggi più di 5mila iscritti, oltre 200 lezioni per tutti i livelli e più di 50 nuove lezioni ogni anno.

“Ci teniamo a celebrare lo yoga in tutti i suoi aspetti, non solo nella pratica di asana. Lo yoga, infatti, è molto di più e con questo evento vogliamo trasmetterlo a tutti. Sarà un viaggio a 360° in tutto quello che è lo Yoga: meditazione, respirazione, journaling, movement, mantra, community, stabilità e movimento, forza e leggerezza, gioia, scoperta, esplorazione, emozione e ancora corpo, mente, spirito. Il concetto di fondo è che per celebrare lo yoga, ovviamente, non possiamo limitarci alle posizioni asana.” – racconta Denise Dellagiacoma, Founder di Yoga Academy.

L’evento: gratis, aperto a tutti e da remoto

L’evento live su Youtube inizierà alle 7 di mattina con la prima pratica: Pranayama, Meditazione e 12 saluti al sole. Alle 18, invece, sarà dato spazio alla community: Denise risponderà live alle domande di tutti e condividerà i suoi consigli su come lo Yoga aiuti a rinascere e a fiorire. L’evento si concluderà alle 19:30 con una pratica di asana, contemplazione, movement, savasana e rituale finale.

La manifestazione sarà aperta a tutti e gratuita, bisognerà solo iscriversi. In più, i partecipanti riceveranno una piccola guida gratuita di Yoga Academy in cui saranno approfonditi i temi delle pratiche svolte durante il giorno. Di seguito il link per iscriversi: https://eventi.denisedellagiacoma.com/iyd-2021/

La più grande academy di Yoga in Italia

Strutturata su diversi livelli e per svariate esigenze, Yoga Academy può contare sulla più vasta community di Yoga in Italia con oltre 100mila appassionati: persone che proprio durante la pandemia hanno deciso di muovere i primi passi nel mondo dello Yoga o esperti della disciplina che vogliono costantemente praticare. Queste cifre hanno reso Denise un’icona dell’universo Yoga italiano, dove spicca tra le maggiori esperte con oltre 93.0000 iscritti al suo canale Youtube. La filosofia della scuola? “Non ci sono ostacoli al tuo benessere: lo Yoga è per tutti”. Non importa se ci si sente fuori forma, poco flessibili o se invece si è già un atleta: lo Yoga è una disciplina che non fa distinzioni.

Denise Dellagiacoma: dallo sci allo Yoga

Denise Dellagiacoma, fondatrice di Yoga Academy, negli ultimi sette anni ha dedicato ogni giornata alla sua più grande passione: insegnare Yoga. Insieme alla meditazione, al pilates e agli esercizi di respirazione, è riuscita a trasformare la sua passione in lavoro. Ha un passato da atleta (è stata una professionista della Nazionale Italiana di Sci di Fondo) e si definisce una nomade per natura.

“Non insegno pratiche per mostrare figure da fotografare su Instagram o per avere un corpo tornito da sfoggiare in spiaggia. La mia missione è quella di ispirare le persone e aiutarle ad entrare in contatto con loro stesse e con la natura che le circonda, così da avere accesso alle proprie risorse interiori e non. Da qui la scelta di creare questa bellissima community, che ispira ogni giorno migliaia di persone a trovare la migliore versione di se stessi”, conclude Denise.

Per saperne di più: www.yogaacademy.it