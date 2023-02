Yoga al Museo Filangieri, due appuntamenti sabato 18.

Nella splendida Sala Agata, immersi nella bellezza delle collezioni, sotto il magnifico lucernario e sopra lo straordinario pavimento maiolicato, sarà possibile praticare Yoga circondati dai capolavori della prestigiosa pinacoteca e guidati da due autorevoli insegnanti: Stefania Cristiano alle 11.00 per lo Yoga Vinyasa Flow e Vincenzo Improta alle 17.00 per l’Hatha Yoga.

Entrambe le sessioni saranno precedute da una visita del museo con una guida d’eccezione: il direttore Paolo Jorio.

“La persona e il suo benessere psico-fisico costituivano il perno attorno a cui ruotava la filosofia dell’illuminista Gaetano Filangieri Sr: una delle sue idee più rivoluzionarie, infatti, fu proprio il considerare inalienabile, per ogni persona, il diritto alla felicità. Concetto che il suo omonimo nipote estese alla necessità di declinare e agire tale diritto anche attraverso la bellezza e l’armonia dell’arte. Il Museo Filangieri si pone, quindi, come luogo ideale per offrire una esperienza profonda di benessere, oggi più che mai necessaria” ha dichiarato il direttore del museo Paolo Jorio.

La proposta permette di scegliere tra due tipologie di Yoga, con due straordinari insegnantii: la mattina è dedicata al Vinyasa Flow, una pratica più dinamica, il pomeriggio al più meditativo Hatha Yoga.

“Ho accolto con entusiasmo la proposta del direttore Paolo Jorio. Il museo Filangieri è chiamato il palazzo in movimento e il suo fondatore fu il primo a parlare di diritto alla felicità.” Sono parole di Stefania Cristiano che condurrà la pratica di Vinyasa Flow delle 11. “Questi due temi sono alla base dello yoga che, infatti, implica un movimento costante verso l’autenticità del proprio sé, quel posto intimo in cui ci riappropriamo della felicità nel ri-scoprire l’opera d’arte unica e rara che abita in ognuno di noi”.

Le fa eco Vincenzo Improta che condurrà la pratica di Hatha Yoga delle 17. “In alcuni luoghi, con la corretta guida e la giusta energia, persiste e permea un infinito continuo presente: sabato 18 febbraio il Museo Filangieri sarà uno di questi luoghi”.

Non essendoci uno spogliatoio è importante indossare abiti comodi e portare con sé il tappetino, un plaid, una felpa e un paio di calzini.

Il Museo è attento all’ambiente e cerca di limitare l’uso della plastica: per chi arriva con una propria tazza, alla fine della pratica sarà disponibile una tisana calda.

Per informazioni è disponibile la linea dedicata 371.5217747. Il costo per ciascuna sessione (visita guidata + lezione di Yoga) è di €35 comprensivi di diritti di prevendita. Se si sceglie di partecipare ad entrambe le lezioni il costo è di €55.

I biglietti sono acquistabili online sul sito https://shop.visitarefilangieri.it/it/biglietti

MUSEO CIVICO GAETANO FILANGIERI

https://filangierimuseo.it

info@museofilangieri.it

+39 081 203175

Orari apertura: 9:30 – 19:00 https://www.facebook.com/MuseoFilangieri https://www.instagram.com/museofilangieri/