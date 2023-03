Yoga, protocollo di intesa Italia-India.

Il 1 marzo, a New Delhi in India, in occasione del G20, il mondo dello yoga italiano ha

raggiunto un importante traguardo.

La dottoressa Antonietta Rozzi, presidente della associazione italiana Sarva Yoga Intenational (SYI) ha firmato con il dottor Ishwar V. Basavaraddi, direttore del Moraraji Desai National Institute of Yoga (MDNIY) organismo ministeriale del Ministero

Indiano dello Yoga AYUSH, un protocollo di intesa bilaterale per promuovere scambi e

collaborazioni reciproche sulla disciplina dello yoga.

Lo yoga, patrimonio dell’umanità nato in India abbraccia aspetti filosofici, psicologici e fisiologici della vita umana.

Questa antichissima cultura è diventata negli ultimi decenni anche in occidente, uno stile di vita e una pratica volta al benessere globale dell’individuo e della società.

Il protocollo firmato sviluppa una collaborazione culturale fra l’India e l’Italia nel contesto ufficiale di accordi bilaterali di collaborazione siglati in occasione del G20 a Delhi il 2 Marzo 2023 dopo un incontro tra i Primi Ministri dei due paesi.

Le due istituzioni firmatarie collaboreranno nella ricerca scientifica, sviluppando linee guida per l’integrazione dei principi e della pratica dello yoga con la medicina moderna, attraverso workshop, seminari e altre attività.

Sarva Yoga International è una associazione italiana che raggruppa le principali scuole e istituzioni create dai grandi Maestri di yoga indiani; si prefigge di trasferire nella società moderna i valori dello yoga promuovendo corsi di formazione e specializzazione per la creazione figure professionali in grado di portare con competenza lo yoga nella società moderna.

E’ l’unica istituzione al mondo, fuori dall’India, accreditata a di rilasciare diplomi di insegnante yoga riconosciuti dal Ministero Indiano dello Yoga. Sarva Yoga International ha scelto di collaborare con istituzioni italiane e internazionali che offrono insegnamenti autentici e di alta qualità nell’ambito dello yoga, organizzando convegni, attraverso pubblicazioni e con Sarva Yoga University che propone corsi di approfondimento e conoscenza tenuti on line da prestigiosi docenti.

@sarvayoga.org

@sarvayogauniversity.com

La dottoressa Antonietta Rozzi e la prima occidentale ad avere ricevuto il “Prime Minister’s

Award for Outstanding Contribution for promotion and Development of Yoga” nel 2019

consegnatole dal Primo Ministro Indiano Narendra Modi, e a tenere corsi a credito formativo di pedagogia yoga in università italiane.