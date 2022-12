Affogo di Dino Lopardo, sabato 10 al Nostos Teatro di Aversa per Approdi.

Sabato 10 dicembre alle ore 21.00 e domenica 11 alle 19.00, lo spettacolo “Affogo” di Dino Lopardo inaugura la stagione del Nostos Teatro di Aversa.

<<La nona edizione di “Approdi” è il preludio al decennale del Nostos. Come ogni anno, abbiamo cercato di offrire al territorio, da un lato, una programmazione di spettacoli e compagnie che difficilmente sarebbe possibile vedere in Campania, dall’altro, aprendoci a realtà e artisti della regione che riteniamo di valore – dichiarano Giovanni Granatina, Gina Oliva e Dimitri Tetta, direttori artistici del Nostos Teatro –. A questo affianchiamo percorsi di alta formazione con artisti noti su tutto il territorio nazionale a forme di contaminazione tra teatro e musica>>.

Nel primo spettacolo della stagione, “Affogo”, Nicholas è vittima, ma al tempo stesso carnefice di atti “violenti”. Vive in casa con degli zii particolari e, sin da bambino, conserva un sogno nel cassetto: diventare campione di nuoto, nonostante la sua paura dell’acqua. Una vasca da bagno rappresenta la sua infanzia: il ricordo di quel tempo in cui la sua compagna di avventure era una papera giocattolo, interrotto tuttavia da un evento inaspettato, è causa della sua fobia. Nicholas è costretto a fare i conti con la propria natura e, dopo aver commesso un danno irreparabile, la sua intera esistenza verrà sconvolta.

<<I sogni possono essere spezzati da una violenza subdola? E se questa violenza fosse propria

dell’animo umano, celata sin dall’adolescenza? Da queste domande è iniziata l’indagine scenica su diversi temi: solitudine, genere, rapporti familiari, società corrotta, bullismo – spiega il regista nelle note -. “Affogo” è un monologo polifonico che fa parte di un progetto più ampio: “TRILOGIA DELL’ODIO” AFFòG; RIGETTO; CESSO – la morte si conquista giocando. Tre monologhi indipendenti, ma anche uniti in forma completa da una sequenza progressiva a staffetta: in tutti e tre i pezzi compariranno i personaggi protagonisti di ogni singola storia svelando il loro rapporto e ciò che li collega e accomuna solo alla fine, con l’aggiunta di un atto risolutivo. Le arene di AFFOGO sono sostanzialmente due: un bagno e una piscina. Il bagno rappresenta l’elemento più intimo e familiare mentre la piscina rappresenta la società. L’attore performer sarà quindi catapultato in dimensioni diverse per indagare scenicamente sull’odio e sulle possibili relazioni con la famiglia e il sociale. Lo stile è un “tragicomico scorretto” caratterizzato da un umorismo “sick”. Scorretti e sick sono tutti i personaggi della “Trilogia dell’odio”, i quali esibiscono la propria immoralità e una sgradevole visione del mondo attraverso il linguaggio “tragicomico”>>.

APPRODI 2022/23

SPETTACOLI

Sabato 10 Dicembre ore 21 – Domenica 11 Dicembre ore 19

Affogo

con Mario Russo e Alfredo Tortorelli

regia Dino Lopardo

produzione Gruppo della Creta – Dino Lopardo

Sabato 17 Dicembre ore 21

Odisseo – Racconto di un’ePOPea

con Carlo Decio

regia Mario Gonzales

Sabato 7 Gennaio ore 21

WunderKammerKabarett

con Salvatore Veneruso, Floriana D’Ammora, Giuliano Casaburi, Arianna Cristillo

produzione Burlesque Cabaret Napoli – Koros Teatro

Domenica 15 Gennaio ore 19

Oscae Personae

UN’IPOTESI DI MESSA IN SCENA DELLA FABULA ATELLANA

drammaturgia Roberta Sandias

messa in scena Maurizio Azzurro

Sabato 28 Gennaio ore 21

DANJLO

POST INTERNET TOUR

Concerto in full band

Esclusiva 2023

Sabato 4 Febbraio ore 21 – Domenica 5 Febbraio ore 19

TROIA CITY, LA VERITÀ SUL CASO ALÉXANDROS

LIBERAMENTE ISPIRATO AI FRAMMENTI DELL’ALÉXANDROS DI EURIPIDE

testo di Antonio Piccolo

con Antonio Piccolo e Marco Vidino (cordofoni e percussioni)

regia Lino Musella

Domenica 12 Febbraio ore 21

Il Colloquio

con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino

regia Eduardo Di Pietro

produzione Collettivo LunAzione

Domenica 19 Febbraio ore 19

SERATA CON DEL POTENZIALE

UNO SPETTACOLO CON UMORISMO DI E CON MARCO CECCOTTI

Domenica 12 Marzo ore 19

DON GIOVANNI O L’AMORE INSOPPORTABILE

di e con Ivano Bruner

Sabato 18 Marzo ore 21

FRIESTK in

SUONO RURALE PER EMOZIONE VEGETALE

Concerto per insetti, solchi ed eccessi del cuore

Sabato 1 Aprile ore 21

Hansel e Gretel

di e con Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio

musiche dal vivo Dimitri Tetta

Produzione Il Teatro nel Baule

Sabato 22 Aprile ore 21

White Sound – Suono Bianco

di e con Melissa Di Genova e Simona Di Maio

produzione Teatro In Fabula e Il Teatro nel Baule

Sabato 29 Aprile ore 21 – Domenica 30 Aprile ore 19

Caipirinha Caipirinha!

con Giovanni Granatina, Marco Palumbo, Fabio Rossi

regia Sara Sole Notarbartolo

Sabato 20 e 27 Maggio ore 21 Domenica 21 e 28 Maggio ore 19

Aemoraggia

Liberamente tratto da Calderón di Pier Paolo Pasolini

con gli attori del Progetto Nostoi

regia Dimitri Tetta

produzione Nostos Teatro

LABORATORI INTENSIVI

GENNAIO:

Venerdì 13 e Sabato 14

Oscae Personae

WORKSHOP SULLE MASCHERE DELLA FABULA ATELLANA CONDOTTO DA MAURIZIO AZZURRO

FEBBRAIO:

Venerdì 17 e Sabato 18

Il fascino discutibile dell’umorismo

UN LABORATORIO DI SCRITTURA COMICA SUL SERIO, CONDOTTO DA MARCO CECCOTTI

MARZO:

Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5

La forma del viaggio

Esercizi di radicamento scenico

LABORATORIO INTENSIVO CONDOTTO DA CHIARA MICHELINI

Sabato 10 DICEMBRE ore 21:00

Domenica 11 DICEMBRE ore 19:00

BIGLIETTI

Posto Unico 15 €

Card 3 Spettacoli 30€

Posto Unico Soci Nostos 12€

Card 3 Spettacoli Soci Nostos 25€

Biglietti online:

https://oooh.events/evento/affogo-biglietti/

