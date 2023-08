Agorà San Sebastiano, Gianfranco Gallo mercoledì 30

Agorà San Sebastiano al Vesuvio ospita, mercoledì 30 agosto alle 21,15 nel Parco Urbano di via Panoramica Fellapane, Gianfranco Gallo in “Captivo” (prezzo del biglietto 8 euro + 2 prev.). Lo spettacolo chiude la rassegna Teatrando all’interno di Agorà San Sebastiano che, invece, prosegue con tante proiezioni cinematografiche prima del gran finale, fissato per domenica 3 settembre 2023.

Captivo è un potente ensemble, recitato e cantato, di personaggi teatrali e cinematografici legati dalla loro peculiarità di essere sempre sulla linea di confine tra bene e male. Un teatro canzone glocal che fa riflettere divertendo ed emozionando il pubblico. Gianfranco Gallo, accompagnato dal chitarrista solista jazz Antonio Maiello, dal polistrumentista Michele Visconte e dal percussionista Alessandro Cioffi, esprime sul palco tutta la sua arte dalla scrittura alla recitazione sino al canto.

Il programma di Agorà prosegue, giovedì 31 agosto con la proiezione del film “Bones and all” regia Luca Guadagnino; il 1 settembre si proietterà il film “Rapito” per la regia di Marco Bellocchio; 2 settembre, il film “Il primo giorno della mia vita” regia di Paolo Genovese; 3 settembre evento finale.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio è la manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club che gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.