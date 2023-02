Al Nostos Teatro, “Il Colloquio”, ispirato a storie vere di colloqui periodici con i detenuti di Poggioreale.

Domenica 12 febbraio alle 19.00, al Nostos Teatro di Aversa, va in scena lo spettacolo “Il Colloquio”, del Collettivo lunAzione.

“Il Colloquio” prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale, Napoli. Tre donne, tra tanti altri in coda, attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti. Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta: in maniera differente, desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame.

In qualche modo la reclusione viene condivisa all’esterno dai condannati e per le tre donne, che se ne fanno carico, coincide con la stessa esistenza: i ruoli maschili si sovrappongono alle vite di ciascuna, ripercuotendosi fisicamente sul corpo, sui comportamenti, sulle attività, sulla psiche. Nella loro realtà, la detenzione è una fatalità vicina – come la morte, – che deturpa l’animo di chi resta. Pare assodato che la pena sia inutile o ingiusta.

Il Colloquio è frutto di una serie di interviste a donne che hanno vissuto o vivono questo legame carnale con l’istituto di pena. Nel corso delle ricerche ci siamo innamorati di queste vite dimezzate, ancorate all’abisso, disposte lungo una linea di confine spaziale e sociale, costantemente protese verso l’altrove: un aldilà doloroso e ingombrante da un lato e, per contro, una vita altra, sognata, necessaria, negata. La mancanza, in entrambe le direzioni, ci è sembrata intollerabile.

“Il Colloquio” è un progetto di Eduardo Di Pietro, che ne cura anche la regia, e vede in scena Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino.

IL COLLOQUIO

progetto e regia Eduardo Di Pietro

con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino

aiuto regia Cecilia Lupoli

costumi Federica Del Gaudio

organizzazione Martina Di Leva

comunicazione Giulia Esposito

Residenza per artisti nei territori – Teatro Due Mondi, Faenza

uno spettacolo di Collettivo lunAzione

APPRODI 2022/23

SPETTACOLI

Domenica 12 Febbraio ore 19

Il Colloquio

con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino

regia Eduardo Di Pietro

produzione Collettivo LunAzione