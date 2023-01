Al Nostos Teatro, “Oscae Personae”, una rilettura contemporanea della Fabula Atellana.

Domenica 15 gennaio alle 19.00, al Nostos Teatro di Aversa, va in scena lo spettacolo “Oscae Personae”, rilettura della Fabula Atellana, antica forma di teatro italico, riproposta in modo nuovo, in chiave più contemporanea e idonea alla fruizione del pubblico dei giorni nostri, conservando però la sua natura primigenia di teatro popolare e farsesco.

Dal progetto “Maccus in Fabula”, che espone in forma di conversazione – spettacolo la summa del percorso svolto intorno ad un’ipotesi di messa in scena della Fabula Atellana, prende vita lo spettacolo “Oscae Personae”, che vuol essere una vera e propria operazione di rilettura di questa antica forma di teatro italico. Tutto il lavoro di ricerca, sia letterario che iconografico, svolto dal 2004 ad oggi, viene distillato e trasformato, mantenendo tuttavia intatta la sua essenza. La Fabula Atellana, dopo una lunga indagine filologica, viene dunque riproposta in una forma nuova, che non tradisce il suo punto di partenza. La messa in scena vuol essere una lettura contemporanea della Fabula Atellana attraverso l’analisi degli elementi caratteristici del teatro latino, quali l’uso delle maschere, la divisione in cantica e diverbia, lo spazio scenico e la chironomia.

Lo spettacolo, in collaborazione con il “Centro studi sulla tradizione della maschera teatrale in Campania”, vede la drammaturgia di Roberta Sandias, la messa in scena di Maurizio Azzurro, le maschere di Giancarlo Santelli, le musiche di Giovanni D’ancicco, le scene di Francesco Felaco, la consulenza del Comitato Scientifico Ce. St. At. (Centro Studi Atellana) diretto dal Prof. Renato Raffaelli. “Oscae Personae” è prodotto da La Mansarda – Teatro dell’Orco.

Lo spettacolo è preceduto da un workshop dal titolo “Sulle maschere della Fabula Atellana”, condotto da Maurizio Azzurro, venerdì 13 e sabato 14 gennaio al Nostos Teatro, nell’ambito del progetto di formazione che lo spazio di Aversa porta avanti da anni.

APPRODI 2022/23

SPETTACOLI

Domenica 15 Gennaio ore 19

Oscae Personae

UN’IPOTESI DI MESSA IN SCENA DELLA FABULA ATELLANA

drammaturgia Roberta Sandias

messa in scena Maurizio Azzurro

Sabato 28 Gennaio ore 21

DANJLO

POST INTERNET TOUR

Concerto in full band

Esclusiva 2023

Sabato 4 Febbraio ore 21 – Domenica 5 Febbraio ore 19

TROIA CITY, LA VERITÀ SUL CASO ALÉXANDROS

LIBERAMENTE ISPIRATO AI FRAMMENTI DELL’ALÉXANDROS DI EURIPIDE

testo di Antonio Piccolo

con Antonio Piccolo e Marco Vidino (cordofoni e percussioni)

regia Lino Musella

Domenica 12 Febbraio ore 21

Il Colloquio

con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino

regia Eduardo Di Pietro

produzione Collettivo LunAzione

Domenica 19 Febbraio ore 19

SERATA CON DEL POTENZIALE

UNO SPETTACOLO CON UMORISMO DI E CON MARCO CECCOTTI

Domenica 12 Marzo ore 19

DON GIOVANNI O L’AMORE INSOPPORTABILE

di e con Ivano Bruner

Sabato 18 Marzo ore 21

FRIESTK in

SUONO RURALE PER EMOZIONE VEGETALE

Concerto per insetti, solchi ed eccessi del cuore

Sabato 1 Aprile ore 21

Hansel e Gretel

di e con Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio

musiche dal vivo Dimitri Tetta

Produzione Il Teatro nel Baule

Sabato 22 Aprile ore 21

White Sound – Suono Bianco

di e con Melissa Di Genova e Simona Di Maio

produzione Teatro In Fabula e Il Teatro nel Baule

Sabato 29 Aprile ore 21 – Domenica 30 Aprile ore 19

Caipirinha Caipirinha!

con Giovanni Granatina, Marco Palumbo, Fabio Rossi

regia Sara Sole Notarbartolo

Sabato 20 e 27 Maggio ore 21 Domenica 21 e 28 Maggio ore 19

Aemoraggia

Liberamente tratto da Calderón di Pier Paolo Pasolini

con gli attori del Progetto Nostoi

regia Dimitri Tetta

produzione Nostos Teatro

LABORATORI INTENSIVI

GENNAIO:

Venerdì 13 e Sabato 14

Oscae Personae

WORKSHOP SULLE MASCHERE DELLA FABULA ATELLANA CONDOTTO DA MAURIZIO AZZURRO

FEBBRAIO:

Venerdì 17 e Sabato 18

Il fascino discutibile dell’umorismo

UN LABORATORIO DI SCRITTURA COMICA SUL SERIO, CONDOTTO DA MARCO CECCOTTI

MARZO:

Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5

La forma del viaggio

Esercizi di radicamento scenico

LABORATORIO INTENSIVO CONDOTTO DA CHIARA MICHELINI



Domenica 15 GENNAIO ore 19:00

BIGLIETTI

Posto Unico 15 €

Card 3 Spettacoli 30€

Posto Unico Soci Nostos 12€

Card 3 Spettacoli Soci Nostos 25€

Nostos Teatro

via Giacomo Brodolini, 6

81031 – Aversa (CE)

081 399 26 60

389 24 71 439 (anche whatsapp)

info@nostosteatro.it

https://www.nostosteatro.org