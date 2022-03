Alessia Moio in Napoles mi vida sabato 2 al Teatro Lazzari Felici.

Riprende la programmazione degli spettacoli con degustazione dell’Associazione Insolitaguida Napoli al Teatro dei Lazzari Felici nel pieno rispetto della normativa anti-covid in aggiunta alle regole di buon senso e responsabilità. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento.

Sabato 2 Aprile 2022 ore 21:00 vi aspetta Alessia Moio n Napoles Mi Vida!: un evento da non perdere tra musica, canto e storia. La popolare cantante, attrice e musicista Alessia Moio, denominata dal pubblico e dalla critica “La leonessa del canto”,

Lo spettacolo racconta la Napoli aragonese, dove le lotte, i soprusi, le violenze, videro un intero popolo riscattarsi con la preziosa Canzone di Napoli.

Alessia Moio, individuando che Napoli, in tutti i suoi colori si è sempre riscattata, con “ Nàpoles… Mi vida!” riafferma l’eterno amore dei napoletani per la città.

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Nel corso della serata com’è nostra abitudine sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Menù * Antipasto ( cuoppetto di frittura all’italiana) * Primo piatto della tradizione culinaria partenopea * Dolcetto * Acqua – Vino – Limoncello

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando/whatsappando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari

