Alta formazione teatrale a cura di Icra Project

Alta formazione teatrale firmata ICRA Project, con Napoli ancora una volta casa del grande teatro mondiale. Un trittico di appuntamenti di grande spessore quello varato dall’accademia diretta da Michele Monetta e Lina Salvatore.

Prima masterclass al Teatro Trianon, in piazza Calenda, dal 23 al 27 luglio,dalle ore 10 alle 16.30 intitolata “Una macchia nel silenzio”, improntata sul drammaturgo irlandese, premio Nobel,Samuel Beckett. Il lavoro di training movimento-voce, studio ed esegesi del testo, lettura, improvvisazione e messinscena sarà improntato su “Aspettando Godot” e “Giorni felici”.

Secondo appuntamento dal 23 al 27 settembre, alla Chiesa di San Severo al Pendino, in via Duomo a Napoli, sempre dalla 10 alle 16.30. Focus sul Teatro elisabettiano intitolata“Se noi ombre…”sul grande autore inglese William Shakespeare. Il lavoro di training movimento-voce, studio, sviluppo e interpretazione del testo, gioco, improvvisazione e messinscena sarà improntato su “Sogno di una notte di mezza estate”.

Terzo e ultimo appuntamento in programma dall’11 al 15 novembre, alla Chiesa di San Severo al Pendino, in via Duomo a Napoli, sempre dalla 10 alle 16.30, sul Teatro russointitolato “Inquieta e’ la mia anima” e verterà sull’opera dell’autore simbolo del percorso registico di Stanislavskij, il drammaturgo Anton Cechov. Il lavoro di studio e interpretazione del testo, articolazione voce e micromovimenti, respiro, immaginazione, partitura dell’azione e memoria emotiva verteràsull’opera“Il gabbiano”.

Le masterclass intensive saranno condotte da Gianni Garrera del Teatro Stabile Nazionale di Roma (drammaturgia, analisi ed esegesi del testo), Michele Monetta dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma (interpretazione, improvvisazione, gioco teatrale e messinscena), Lina Salvatore, dell’Accademia di Mimodramma/ICRA Project di Napoli (vocalità funzionale e movimento – Metodo Feldenkrais).

Le masterclasssono organizzate daICRA Project, nell’ambito del vasto programma a carattere nazionale “Attori si nasce, ma si diventa” – riconosciuto dal MiC Ministero della Cultura e Regione Campania – coordinando attività di produzione e formazione con i partner: AIFAS (Marche), Teatro Atlante (Sicilia), Hdue TeatrO (Basilicata), Onirica Poetica Teatrale (Puglia), STTEA (Sardegna), Teatrop (Calabria).

Per dettagli sul BANDO di partecipazione visionare la pagina MASTERCLASS di www.icraproject.it

Info: formazione@icraproject.it