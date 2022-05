Amo le donne …ma loro mi odiano, Giorgio Gori sabato 7 e domenica 8 al Teatro Bolivar.

Sarà di scena al Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo,30) domani, sabato 7 (ore 21) e domenica 8 maggio (pomeridiana alle 18) “Amo le donne… ma loro mi odiano”, il one man show scritto e diretto da Giorgio Gori con le coreografie di Enza Pellecchia. L’autore, attore e regista si racconterà, incentrando lo spettacolo sul suo rapporto con le donne. Un rapporto così sfortunato da portarlo a vivere in “un isolato”, a differenza dei suoi amici, abitanti di un condominio!

Un susseguirsi di racconti comici, sketch, aneddoti e spunti tratti dalla letteratura teatrale per parlare e discutere dell’universo femminile. Ad affiancarlo un corpo di ballo diretto da Enza Pellecchia, e Luisa Pellino, ormai collega fissa di Giorgio Gori, di cui non mancheranno degli assoli. La stessa showgirl, infatti, rappresenterà la psicologa di Gori che aiuta il protagonista a sfogarsi e a capire i suoi problemi con l’altro sesso. Lo spettacolo si articola in un unico atto tra teatro, musica, cabaret, danza e giochi di luce che porteranno lo spettatore ad interrogarsi ed avere una sensibilità maggiore verso questo tema.

“Amo le donne… ma loro mi odiano”… sarà veramente così? Lo si scoprirà a fine spettacolo se esiste una donna in grado di amare il nostro protagonista.

Cast: Giorgio Gori e Luisa Pellino

con Stella Chiara Angelino, Sonia Falcocchio, Francesca Sorrentino

Coreografie di Enza Pellecchia

Corpo di ballo: Rosa Rosiello, Rossella Morelli, Anna Ferrara, Anna Ruggiero, Doriana De Angelis, Grazia Arcuri, Marika l’Astorina

Regia: Giorgio Gori