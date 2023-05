Arriva a Napoli Bye Bye: Nicolò Sordo in residenza al Teatro Area Nord fino a lunedì 15.

Fino a lunedì 15 maggio al Teatro Area Nord di Piscinola – Napoli – si svolgerà la residenza artistica di Bye Bye, il testo scritto dall’attore e autore veneto Nicolò Sordo e interpretato da Marina Romondia con la regia di Alessandro Rossetto. Rossetto è autore cinematografico, regista e direttore della fotografia. Dopo la regia teatrale di Una banca popolare a cui è seguito il film The Italian Banker inizia questo nuovo progetto teatrale che debutterà nel 2024.

“Siamo felici di essere a Napoli in un momento unico per la città e anche per noi. Proprio in questi giorni stiamo cominciando a lavorare alla mise-en-scène di “Bye Bye”. Questo lavoro è un giro nell’arcipelago dei mali minori, nella fascia di realtà lasciata scoperta dal mondo della rappresentazione. Siamo a Piscinola, al Teatro Area Nord. Non c’era posto migliore da dove iniziare.” Vincitore del progetto CURA 2022 per il sostegno alla ricerca teatrale e finalista al Premio Dante Cappelletti 2022.

Una storia vera di emigrazione.

Una storia di nostalgia di casa tra il Tevere, il Gange, la Nigeria, Bilbao e le Canarie. Una storia di media povertà di questo villaggio globale.

La povertà di quelli che la vita ha costretto a volare basso”. Un testo che pesca a piene mani dalla realtà e la rende profonda e accecante: “Nel mio testo Marina è Maria Sanchez Misericordia – afferma Nicolò – una badante, buddista, cleptomane, alcolista, accumulatrice compulsiva, no-vax, non ancora vecchia e non più giovane, una mortalissima dea della bruttezza di Pamplona ma residente a Roma. Sembra una favola, invece è una persona che conosco.”

“Maria Sanchez Misericordia è sola come un cane, per lei è momento di bilanci – dice il regista Alessandro Rossetto – Il testo la lancia nel tempo e nello spazio su un meteorite di rabbia, che magari si schianterà su un pianeta dove forse creperà, ma non da sola. Proseguirò la sperimentazione fra immagine cinematica e performance teatrale iniziata con la regia di Una banca popolare, alla ricerca di sorprendenti relazioni fra la memoria e il qui e ora.”

Prosegue così la collaborazione tra Sordo e Romondia ancora reduci dal successo di critica e pubblico con I D O N T W A N N A F O R G E T di Bressan/Romondia il fortunato e apprezzato spettacolo ispirato all’opera The ballad of the Sexual Dependency della fotografa statunitense Nan Goldin. Nicolò Sordo ha aperto un anno decisivo con appuntamenti di alto profilo: dopo la vittoria del 14° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” e il debutto al Romaeuropa Festival nel 2021, “Ok Boomer. Anch’io sono uno stronzo”, ha debuttato al Romaeuropa Festival insieme a Babilonia Teatri con un racconto che non divide i buoni dai cattivi, ma affonda mani e piedi nei paradossi che ci circondano e che incarniamo. Reduce dal successo di critica e pubblico all’Hystrio Festival con il testo Camminatori della patente ubriaca, lettura scenica a cura di Associazione Situazione Drammatica/Progetto Il Copione e della vittoria a Scritture di Lago 2022con Col Angeles il suo ultimo libro di racconti con Jago Edizioni.

Ok Boomer. Anch’io sono uno stronzo

Domenica 21 maggio al Teatro di Rosciate

Bergamo

Festival teatrale: Up to you

Sono un discreto copiatore di situazioni reali: l’80% di quello che scrivo è vero. Adoro Salinger, Gabriel Garcìa Marquez, Romain Gary e Virginie Despentes.

Nicolò Sordo su FB:

Nicolò Sordo su IG:

