Asola amore mio, il tuo Bottone, da sabato 9 al Teatro Italia di Acerra con Ottavio Buonomo.

Sabato 9 aprile 2022 debutta al Teatro Italia di Acerra lo spettacolo “Asola amore mio, il tuo Bottone”, una commedia in due tempi scritta da Pasquale Forni per Ottavio Buonomo. Tutte le commedie scritte da Forni per Buonomo sono sempre state n successo di pubblico e di critica ed ora è attesissimo questo nuovo spettacolo annunciato già più volte e poi rimandato per diversi motivi (tra cui l’emergenza sanitaria). Una stagione di teatro che ha visto Ottavio Buonomo in tour e poi registrare tanti successi al Teatro di Acerra.

Per “Asola amore mio, il tuo Bottone” con Ottavio vedremo in scena un cast di validi attori: protagonista la brava Maria Straiano (la Asola del titolo) ed ancora Carlo Paoletti (Agenore), Ermete Ercolano (il Dottore), Paola De Virgilio (Penelope), Michele De Chiara (Esculapio), Antonella De Falco (Afrodite), Emmanuele Guadagni (Nettuno), Francesco Iodice (Adone), Giuseppe De Luca (Atlante). Il cast vanta anche la partecipazione di Fausto Bellone (l’assolutore). Il pubblico potrà assistere ad equivoci, amori e tanto divertimento. Ci troviamo in una corte e con Asola e Bottone si intrecciano poi le vicende del Dottore innamorato di Penelope, dell’estetista Esculapio o del portiere Agenore con ben dodici figli. Una commedia per famiglie, per il pubblico del Teatro Italia e per il pubblico che segue sempre con affetti gli spettacoli di Ottavio Buonomo, protagonista di successo della scena teatrale italiana.

Anna Manna