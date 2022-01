Brevi interviste con uomini schifosi, dal 1 al 6 febbraio al Teatro San Ferdinando.

Sarà il Teatro San Ferdinando di Napoli ad ospitare da martedì 1 a domenica 6 febbraio il nuovo lavoro del 66enne regista e drammaturgo argentino Daniel Veronese, ‘Brevi interviste con uomini schifosi’, la raccolta di racconti del celebre scrittore statunitense David Foster Wallace.

Nella traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini, attraverso una rosa di 8 dei 23 racconti, Veronese traccia una propria linea drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne, e ci invita a osservarli da vicino.

Concepiti da Wallace in forma di monologhi al maschile, Daniel Veronese fa diventare ognuna delle otto voci selezionate un”dialogo tra un uomo e una donna” e le affida al talento di Paolo Mazzarelli e Lino Musella. Due uomini che in scena si alternano nei due ruoli maschile e femminile, in una dialettica che mette in luce tutte le fragilità,le gelosie, il desiderio di possesso, la violenza, il cinismo insiti nei rapporti affettivi.

Il risultato è comico e disturbante ad un tempo. Assisteremo all’uomo che insulta la moglie che lo sta lasciando; all’uomo che vanta la propria infallibilità nel riconoscere la donna che ci sta senza fare storie; a quello che usa una propria deformazione per portarsi a letto quante più donne gli riesce insomma una galleria impietosa di mostri. Il tutto attraversato dall’ironia del celebre scrittore morto suicida a 46 anni, autore di romanzi culto come “La scopa del sistema”.

La produzione dello spettacolo è del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, direttore Roberto Andò, Marche Teatro,Tpe Teatro Piemonte Europa, FOG Triennale Milano Performing Arts, Carnezzeria, con il sostegno del Teatro di Roma-Teatro Nazionale, in collaborazione con Timbre 4 Buenos Aires. (ANSA).