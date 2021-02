Buona la prima del Teatro a domicilio dei Lazzari Felici.

Grande successo di visualizzazioni per il nuovo programma in streaming Teatro a domicilio, trasmesso in diretta dal palco del Teatro Lazzari Felici. La prima puntata, che è stata trasmetta online sulle pagine Facebook Insolitaguida Napoli e Teatro Lazzari Felici dove è possibile rivederla, è stata molto apprezzata dal pubblico “digitale” in quanto ha fatto rivivere uno spaccato della canzone classica napoletana in maniera brillante e simpatico. Il risultato è frutto di un giusto mix di voci, quella del duo Genny Avolio e Fiorella Russo, di musica, grazie al maestro Vincenzo Napolitano, e di allegria con le incursioni di Francesca Davide.

Quindi non resta che aspettare Mercoledì 10 Febbraio ore 21:30 per collegarsi sulle pagine FB Teatro Lazzari Felici e Insolitaguida Napoli dove sarà possibile assistere alla seconda puntata del programma con un ospite di tutto rispetto: Francesco Cocco, un cantante coraggioso. Ascoltarlo porta anche lo spettatore più distratto e quello meno abituato a un certo tipo di musica ad emozionarsi come non mai. Questo risulta possibile in quanto Francesco non è semplicemente un bravissimo interprete né solo un ottimo animale da palcoscenico. Francesco è un amante della musica quanto della vita e ogni brano da lui scelto per le sue scalette significa qualcosa che va al di là di ciò che è possiamo ascoltare o vedere.

Questo programma vuole essere anche un modo per puntare i riflettori sul mondo del teatro contro l’indifferenza del Governo: non tutti sanno che il teatro è un settore che da lavoro e sostiene tante famiglie e quindi la chiusura dei teatri comporta disagi economici piuttosto seri per tantissime persone.

Appuntamento quindi Mercoledì 10 Febbraio ore 21:30 in diretta FB per la seconda puntata di Teatro a Domicilio!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli