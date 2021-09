Cagliuso, ovvero la storia vera di un Gatto con gli stivali, sabato 18 e domenica 19 a Capodimonte.

Dov’è nato il Gatto con gli stivali? A questa domanda molti risponderebbero: in Francia, dalla penna di Perrault! Sbagliato! Il Gatto con gli stivali è nato a Napoli! E sì, proprio in casa nostra, ed è figlio della famosa raccolta Lu cunto de li cunti del napoletanissimo Giambattista Basile: proprio nel Pentamerone il Gatto vede la luce per la prima volta nella favola chiamata Cagliuso.

Ed è proprio questo gatto napoletano che MusiCapodimonte porterà nel cortile della Reggia per la messa in scena della Compagnia Arcoscenico con Antonella Quaranta, Luigi Leone e Rodolfo Fornario che ha curato anche la scrittura e la regia. Lo spettacolo esalta la parte ludica del Teatro, adoperando maschere, scene e costumi, coinvolgendo nel gioco teatrale il giovane pubblico che sarà chiamato a diventare parte attiva della storia.

Prenotazione obbligatoria:

Inviare una mail a info.musicapodimonte@libero.it indicando il nome e cognome dei piccoli partecipanti e dell’adulto responsabile con un recapito telefonico oppure telefonare al numero 376 019 8121. Nell’atto della prenotazione, ci si impegna a non prendere parte all’iniziativa in caso di febbre superiore ai 37.5°. Nel caso di condizioni meteo avverse lo spettacolo non si terrà. La comunicazione della cancellazione dell’evento avverrà attraverso la pagina FB Musicapodimonte. L’associazione Musicapodimonte si impegna a far rispettare le norme anti-covid in termini di assembramento e disinfezione ad ogni spettacolo.

Lo spettacolo è gratuito e consigliato per i bambini dai 4 ai 12 anni