Caipirinha Caipirinha, sabato 29 e lunedì 1 al Nostos Teatro.

Sabato 29 aprile alle 21 e lunedì 1 maggio alle 19, al Nostos Teatro va in scena l’esilarante spettacolo “Caipirinha Caipirinha”, dolceamaro racconto di un rapporto amoroso a quattro in un imprecisato paesino del sud Italia, scritto e diretto da Sara Sole Notarbartolo, con Giovanni Granatina, Marco Palumbo e Fabio Rossi.

Intorno al bar di Bob, a Roccapaduli, gravitano tre grandi amici. Bob, il barman, ricco, colto, elegante, irresistibile. Ama Wilma e Wilma ama lui. Walter, l’empatico. Progressista, poetico, dolcissimo, ha un lavoro precario e nient’altro. Ama Wilma e Wilma ama lui. Vincenzo, l’uomo per bene. Ha un lavoro a tempo indeterminato, una bella casa, è cattolico, reazionario ma buono, soffre di attacchi di collera violenta. Ama Wilma e l’ha sposata. E Wilma ama lui.

“Aiutata e anche guidata dalle estenuanti improvvisazioni dei tre attori che sono sulla scena, ho messo davanti ai miei occhi, e a quelli del pubblico, una cosa indicibile, teneramente indicibile, assolutamente indicibile: il tradimento per amore di qualcuno che si ama” spiega l’autrice e regista Sara Sole Notarbartolo. “Il femminile narrato in Caipirinha è raro: la protagonista, assente e presentissima, incarna quello che da sempre hanno incarnato nel nostro immaginario letterario e sociale i vari Don Giovanni, conte Vronsky, Casanova. E non so se il suo destino sia legato più allo status di eroe o a quello generico di donna. Ma, come in ogni narrazione che nasce dall’osservazione stupita della vita, le cose prendono il loro corso naturale e, alla fine, la chiave del discorso non è nel fatto che Wilma sia una donna libera o una zoccola, né se Bob e Walter e Vincenzo siano realmente amici, né se la verità sia meglio saperla o lasciarla occultata. La chiave, semplicemente, non c’è. C’è solo la porta. E la porta è quella di un bar”.

Una commedia divertente, dai ritmi serrati, che racconta con poesia e ironia l’amore e la vita, a tempo di cocktail.

Sabato 29 Aprile ore 21 – Lunedì 1 maggio ore 19

Caipirinha Caipirinha!

di Sara Sole Notarbartolo

con

Giovanni Granatina

Marco Palumbo

Fabio Rossi

disegno luci Paco Summonte

costumi Gina Oliva

fotografie Simone Marigliano

regia e drammaturgia Sara Sole Notarbartolo

produzione Taverna Est Teatro

in collaborazione con

Ex Asilo Filangieri

Nostos Teatro

Sala Sole spazio di teatro