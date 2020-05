Casa del Contemporaneo/Le Nuvole vince il Premio Eolo 2020 come Miglior Progetto per “Teatro Scuola Vedere Fare”.

Segnali di luce dopo la tempesta Covid-19. Casa del Contemporaneo/Le Nuvole vince il premio Eolo 2020 per il Teatro Ragazzi. Alla sua produzione Teatro Scuola Vedere Fare il concorso – ideato dal direttore della rivista online Eolo Mario Bianchi – ha assegnato il riconoscimento come Miglior Progetto. L’annuncio è stato dato in diretta streaming sulla pagina facebook del Festival Segnali a cura di Teatro del Buratto ed Elsinor, nella serata di lunedì 18 maggio.

Il premio è stato assegnato per la condivisione, il confronto e il dialogo fra la scuola e il teatro che, d’intesa, mirano ad avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi artistici ed espressivi come forma di conoscenza e di relazione con gli altri e il mondo coinvolgendo attivamente gli allievi, gli insegnanti e i genitori costantemente accompagnati da una equipe multidisciplinare di esperti. La classe così diventa un vero e proprio laboratorio teatrale, che dura quanto l’intero anno scolastico da ottobre a maggio che porta alla creazione di un vero e proprio spettacolo teatrale che viene proposto durante il festival Maggio all’Infanzia”.

Ideato e realizzato da Morena Pauro di Le Nuvole con Casa del Contemporaneo, in stretta collaborazione con Salvatore Guadagnuolo e Peppo Coppola di Agita, Giorgio Testa e lo staff di Casa dello Spettatore, il progetto TEATRO SCUOLA VEDERE FARE – giunto alla sesta edizione – è rivolto a classi di scuola primaria e secondaria.

“Tutto questo è nato dall’incontro tra persone, docenti e operatori culturali che nel passato avevano condiviso pezzi di strada insieme – afferma Morena Pauro in una nota -. Citando il “ciascuno cresce solo se sognato” di Danilo Dolci, Teatro Scuola Vedere Fare è tutto il nostro lavoro a tutto tondo, lo abbiamo sognato e continuiamo a sognarlo tanto e fortemente. Ed è cresciuto tra le nostre mani e sotto i nostri occhi per numeri e per qualità e ha di fatto creato una comunità fatta di tante persone e di tante professionalità che ora, sono qui – tutte e sono tante – con me, a ritirare questo premio EOLO AWARD al miglior progetto. Noi continueremo a sognare e a crescere!”

La conclusione del progetto è affidata a una rassegna dedicata al “teatro prodotto in classe”, denominata Maggio all’infanzia e realizzata al Teatro dei Piccoli. In 6 anni il progetto ha coinvolto 13 scuole, 406 docenti, 3.700 bambine e bambini, ragazze e ragazzi di scuola primaria e secondaria di Napoli e Pozzuoli.