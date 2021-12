Cazzimma & Arraggia, da domenica 26 al Teatro Bellini.

Due sciarmati sono alle prese con la più grande impresa manageriale e sportiva del XX secolo. Non hanno mezzi, non hanno possibilità, eppure ci riescono. Anno 1984, Barcellona, ultimo giorno di calcio mercato.

I due improbabili dirigenti, chiusi da 59 giorni in una camera d’albergo, attendono da Napoli una telefonata: la conferma che i soldi per Diego Armando Maradona ci sono.

«Siamo nati dopo l’arrivo di Maradona, troppo piccoli per vedere Carmelo Bene, troppo non-nati per piangere Enrico Berlinguer, troppo piccoli per ricordarci la festa dello Scudetto, troppo assenti dalla vita per vedere in scena Eduardo o bere un drink con Lucio Amelio. Nella nostalgia di un passato che non abbiamo mai vissuto, nel lutto per il corpo dei miti, nell’ironia della sorte, noi ci troviamo a nostro agio. Da tempo stavamo ragionando su una tematica precisa da portare il teatro: come si realizzano i sogni? E siamo partiti da qui: dal raccontare il più grande sogno di tutti i tempi: vincere sull’impossibile!»

Così Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto raccontano perché hanno scelto di riscrivere a modo loro la storia dell’arrivo di Maradona a Napoli come pretesto per costruire un’epica commedia contemporanea, che tra battute fulminanti e arredi vintage, ci racconta di due scalcagnati dirigenti di una città in costante attesa di riscatto che portano a segno la realizzazione di un sogno collettivo.

uno spettacolo di

Fulvio Sacco, Napoleone Zavatto

coaching

Armando Pirozzi con

Errico Liguori, Fulvio Sacco elementi scenici e costumi

Anna Verde

assistente

Umberto Salvato produzione esecutiva Fondazione Teatro di Napoli –Teatro Bellini con il contributo di Mestieri del Palco e il sostegno di Teatro Nostos; Putéca Celidònia; cantiere sartoria del Teatro Sannazaro; pigrecoemme – Scuola di Cinema e Fotografia una produzione improbabile di assemedianosocialclub

date e orari: dom 26 dic – 18:30 | lun 27 dic – 20:45 | mar 28 dic – 20:45 | mer 29 dic – 18:00 | gio 30 dic – 20:45 | sab 01 gen – 20:45 | dom 02 gen – 18:30 | mar 04 gen – 20:45 | mer 05 gen – 19:30 | gio 06 gen – 18:30 | ven 07 gen – 20:45 | sab 08 gen – 20:45 | dom 09 gen – 18:30