Cerca ‘e me capì, sabato 4 al Teatro Bolivar.

Arriva sabato 4 marzo al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, “Cerca ‘e me capì”, uno spettacolo scritto e diretto da Francesco Pio Romano. Saranno in scena Francesco Pio Romano, Mario Bracigliano, Daniele Fiorentino, Flora Arena, Francesco Cola, Francesca Milone, Simone Maddaluno.

Il testo racconta la storia di Francesco Fiorentino, figlio di un chitarrista napoletano diventato famoso oltreoceano con la sua band “Partenope scungecata”. Francesco dovrà affrontare la sua eredità che comprende una chitarra, un disco di Pino Daniele e una sorella. Sarà proprio quest’ultima a scombussolare la sua vita, facendogli capire cosa è davvero importante per lui e sbloccandolo dal suo perenne stato di immobilismo. Francesco dovrà far fronte a diversi stati d’animo che affiorano nella sua coscienza, alimentati dalla figura del padre che gli appare sottoforma di fantasma. Sogno o realtà? Questo non lo saprà mai, ma lo aiuteranno a raggiungere una consapevolezza tale da fargli capire quale sia la cosa giusta da fare.